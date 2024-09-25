BİMED Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Mertöz: Kablo rakorunda dünya fiyatını biz belirliyoruz

MERVE YİĞİTCAN

Pandemi sonrası ekonomi politikalarında Ortodoks yöntemlerin terk edilmesiyle ortaya çıkan ekonomik tablo, her ne kadar 1 yıl önce yeniden ‘rasyonele’ dönülse de hala Türk sanayicisinin üretim gücünü aşındırmaya devam ediyor. Birçok firma mevcut üretimine devam etmekte zorlanıyor, emektar fabrikalar kapanıyor, firmalarını daha fazla yüzdüremeyen birçok şirket kepenk indiriyor. Ancak adı henüz konulmayan bu krizde yeni yatırım riskini her şeye rağmen göze alan sanayiciler de yok değil. Bu ‘cesur’ sanayicilerden biri de RSM Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Mertöz… Hatırlanacağı üzere Rıdvan Mertöz, kurucusu olduğu MESAN’ı, endüstriyel kilit sektöründe global bir şirket haline dönüştürdükten sonra İngiliz Essantra’ya satarak 2013 yılında Türkiye’ye nitelikli yabancı sermaye girmesine ön ayak olmuştu. Satıştan sonra yaklaşık 7 yıl daha MESAN’ı yönettikten sonra Türkiye’den yeni dünya markası çıkarmak isteyen Mertöz, 2022 yılının başında Bimed ve Betapak’a büyük hissedar olarak ortak olmuştu. 50 yıla yakın sanayi deneyimi bulunan Mertöz ile Bimed Yönetim Kurulu Başkanı unvanı ile bir araya gelerek, hem şirketi hem de sanayinin içinden geçtiği zorlu süreci konuştuk.

“1 isterken 2 şirketi de aldık”

Konuşmasına Bimed’in satın alma sürecini hatırlatarak başlayan Mertöz, Türkiye’de son 3 yılda bu kadar ekonomik sorun varken iki şirket yatırımını nasıl yaptığını anlattı. Pandemide herkesin eve kapandığı bir dönemde yeni yatırım yapma projesine odaklandığını belirten Mertöz, danışmanlarıyla beraber 20 şirketi incelediklerini ve ardından iki şirkette karar kıldıklarını söyledi. “Aslında amacımız 1 şirket satın almaktı, ama Bimed ve Betapak arasında o kadar kaldık ki birini eleyemedik” diyen Mertöz, “Biz de ikisini almaya karar verdik. Bizim için çok maliyetli olacaktı ama şirketlerin geleceği o kadar parlaktı ki, faiz yüksek gelmesine rağmen kredi çektik ikisini de aldık. Bu cesaret isteyen bir konu. Aslında MESAN’ı sattıktan sonra birkaç ufak tefek şirketim daha var, onlarla ilgilenirdim ama ben rahatlığı sevmiyorum” diyerek girişimci yanını da ortaya koydu.

Üretimin yüzde 90’ı ihracat

Gelecek yıl 50’nci yaşını kutlayacak olan Bimed’in Türkiye’de ve Romanya’da birer üretim tesisi bulunuyor. İstanbul’da yer alan yeni üretim tesisine yaz döneminde geçtiklerini kaydeden Mertöz, son yatırımla üretim kapasitelerini yüzde 20 artıracaklarını ifade etti. Kablo rekorunda adet bazında Avrupa’nın en büyük üreticisi olduklarını vurgulayan Mertöz, “Bizim ortaklığımız BİMED için önemli bir çarpan etkisi yaptı. Şu anda üretimimizin yüzde 90’ını ihraç ediyoruz. Türkiye’de de büyük kurumsal firmalara ürünlerimizi veriyoruz. Dünyada sektöründe fiyat belirleyen firma sayısı çok azdır. Biz bunu daha önce MESAN’da kilit sektöründe yapmıştık. Şimdi de Bimed olarak dünyada fiyatı biz belirliyoruz. Biz satacağımıza inandığımızı ürünü yaparız, satarız. Ve bugüne kadar ne yaptıysak hiç satış kaygımız olmadı. Biz rakibimiz ne yapıyor diye ilgilenmeyiz, fiyat korkumuz yoktur” şeklinde konuştu.

“15 günde bir mali raporları inceliyorum”

Şu anda Bimed’in elektrikli araç şarj istasyonlarına yönelik kablo rakoru üretmeye başladığını anlatan Mertöz, sektördeki asıl büyüme alanını ise patlamaya dayanıklı kablo rakoru üretimi olarak belirlediklerini söyledi. Bu alanda Ar-Ge çalışmaları sonucu kendi ürünlerini ortaya koyduklarını ve fuarlarda tanıtmaya başladıklarını belirten Mertöz, “Bu alanda bir İngiliz firma var bizden önce girmişler bu alana. Ama şimdi biz bu üründe de dünya lideri olmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Bimed’in gelecek planlarına ilişkin de görüşlerine başvurduğumuz Mertöz, şöyle devam etti: “Şu an Türkiye’de bırakın 10 yılı, insanlar 10 ay sonrasını bile göremiyor. Ancak ben 15 günde bir mali rapor alır şirketlerimi izlerim. Bizim çok detaylı 3 yıllık planlarımız vardır. Tabii 10 yıl sonrası için şunu söyleyebilirim ki, Bimed o zaman sadece kablo rakoru üreten bir firma olmaz, mutlaka yan ürünlerimiz de olacak, daha katma değerli ürünlerle mevcut gücümüze takviye yaparak devam edeceğiz.”

“Türkiye’de nükleer santral vardı da biz mi ürün vermedik”

Kablo rakorunda kullanım alanı oldukça çeşitli. Bunlardan biri de nükleer enerji tesisleri… Gelecek yıl Akkuyu’da devreye alınacak santralde yer alıp almadıklarını sorduğumuzda Rıdvan Mertöz, Rosatom’un koyduğu bazı şartların Türk firmalarının aleyhinde olduğunu şöyle anlattı:

“Bu santralde çok fazla kompanent kullanılıyor. Ama Rosatom çok zor şartlar koymuş. Bunlardan biri de daha önce bir nükleer santrale ürün verme şartı... Ben de Enerji Bakanlığı’na konuyla ilgili sıkıntımızı ilettim ve dedim ki, ‘Bizim nükleer enerji santralimiz vardı da biz mi ürün vermedik.’ Tabii biz doğrudan santrale veremedik ama şöyle yaptık. Rosatom’a yani Rusya’ya ürünlerimizi gönderiyoruz. Onlar da dünyada 16 santral yapıyor Akkuyu ile beraber. Gönderdiğimiz ürünlerden bazılarını da Akkuyu’da kullanıyorlar.”