Kadın çiftçilerle güvenli gıda ağı oluşturuluyor

Didem Eryar ÜNLÜ

Pepsico Türkiye; Pepsico Vakfı tarafından sağlanan destek ve CARE Türkiye iş birliğiyle Adana’da hayata geçirdiği 35 milyon TL bütçeli “Dünyayı Besleyen Kadınlar” projesi kapsamında, tarımda toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ele alarak kadınların liderliğinde güvenli bir gıda ağı oluşturulmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün tarımda kadınları incelediği rapora göre, tarımda toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ekonomik büyüklüğü 1 trilyon doları buluyor. Tarımda kadınların desteklenmesi adına hızlı yol almak için işin kökenine inerek özellikle küçük ölçekli üreticilerin güçlendirilmesi gerekiyor.

Dünyanın en büyük yiyecek ve içecek şirketlerinden biri olan PepsiCo da küçük ölçekli kadın çiftçileri ve üreticileri desteklemek amacıyla harekete geçiyor ve PepsiCo Pozitif (Pep+) stratejisinin kapsamında önemli bir proje başlatıyor. 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nde, Adana’da hayata geçirilen “Dünyayı Besleyen Kadınlar” Projesi, PepsiCo Vakfı tarafından sağlanan destek ve CARE Türkiye ortaklığıyla yürütülecek.

450 kadın çiftçi ve üreticiye hibe sağlanacak olan proje kapsamında kadın üretici ve çiftçilerin ürünleri çeşitli platformlar aracılığıyla tüketicilerle buluşturulacak. 35 milyon TL bütçeyle hayata geçirilecek projeyle üreticiler uygulama arazilerinde çiftçilik yapacak, sürdürülebilir tarım tekniklerini öğrenecek ve birbirleriyle iş birliği yaparak kadınların güçlenmesine yardımcı olacak. Yaklaşık 50 dönümlük uygulama arazilerine kadın çiftçiler patates, mısır ve brokoli ekimi yapabilecek.

Toplam 35 binden fazla kadın çiftçi ve üreticinin faydalanmasının beklendiği proje, tarımda toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ele alarak kadınların liderliğinde güvenli bir gıda ağı oluşturulmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Proje, kadınların ve kız çocuklarının güçlendirilmesine odaklanarak dünya çapında yoksullukla mücadele eden 75 yıllık küresel bir dernek olan CARE iş birliğiyle yürütülüyor. Türkiye programın sekizinci uygulayıcı ülkesi konumunda.

“Güvenli gıda ağı için yeni umutlar yeşerteceğiz”

PepsiCo Türkiye Genel Müdürü Evrim Şen, “PepsiCo olarak depremden etkilenen ve aynı zamanda Türkiye’deki altı fabrikamızdan birinin yer aldığı Adana’da böyle bir proje yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Bugün, cinsiyet eşitsizliğinin en çok görüldüğü alanlardan biri de tarım. Tarımda bir değişim istiyorsak ve bu konuda daha hızlı yol almayı amaçlıyorsak küçük ölçekli üreticileri, özellikle de kadın üreticileri güçlendirmemiz gerekiyor.

Biz bu projede küçük ölçekli üreticilere yönelerek dayanıklılığı ve direnci artırmak istiyoruz. PepsiCo Türkiye olarak tarım alanında deneyimli, yaklaşık 300 kişiden oluşan bir Agro ekibimiz var. Türkiye’de 20 şehirde, toplam 5 bin hektar alanda 200’ün üstünde çiftçiyle sözleşmeli olarak, sürdürülebilir tarım modeliyle çalışıyor, yenileyici tarım odaklı birçok proje gerçekleştiriyoruz. Bu konudaki tecrübe, deneyim ve bilgi birikimimizi bu projeye aktarmaya hazırız. İnanıyorum ki kadınların ektiği tohumlarla hayata geçirdiğimiz bu projeyle, tarımda cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldırılması yolunda önemli kazanımlar sağlarken aynı zamanda sürdürülebilir ve güvenli gıda ağı için yeni umutlar yeşerteceğiz” yorumunu yapıyor.

PepsiCo Vakfı Uluslararası Programlar Kıdemli Direktörü Hatim Khan, “PepsiCo Vakfı’nda, Dünyayı Besleyen Kadınlar gibi yerel, öncü ve kalıcı programlar aracılığıyla küresel gıda sistemindeki eşitsizlikleri ele almaya ve sürdürülebilir, ölçeklenebilir değişimi yönlendirmeye odaklanıyoruz” derken, CARE Türkiye Ülke Temsilcisi Zena Ni- Dhuinn Bhig, “Kadın güçlendiğinde, toplum güçlenir. Bu proje, sadece verimliliği artırmakla ilgili değil; hizmet ettiğimiz topluluklarda hayatları dönüştürmek ve yoksulluk döngüsünü kırmakla ilgili” diye ekliyor.

Dünyayı Besleyen Kadınlar Projesi’nin hedefleri

■ Kadın çiftçi ve üreticilerin geçim kaynaklarını korumak,

■ Arazisi olmayan kadın çiftçilere uygulama arazisi aracılığıyla üretim fırsatı sağlanması, ■ Kadınların güçlenmesinin teşvik edilmesi,

■ Kadın çiftçilerin ve kooperatiflerin pazarlara erişiminin artırılması,

■ Topluluklarda gıdaya erişimin iyileştirmesi ve gıda ve tarımla ilgili bilgilendirilmesi,

■ Projenin etkisinin yerel yönetimler, üniversiteler, kadın kooperatifleri ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliğiyle çoğaltılması.