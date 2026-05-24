Kadın emeğiyle büyüyen Yaymer Avrupa pazarını hedefliyor

Ticaretle uğraşan eşinin işlerinin kötüye gitmesi üzerine aile bütçesine katkı için annesinin evinin bahçesinde kuşburnu ve pancar pekmezi yapıp satarak iş hayatına atılan Hanife Yay, azmi sayesinde işini yurt genelinde bayileri olan dev bir yapıya dönüştürdü. Hanife Yay, “Eşime ve aile ekonomimize katkı için ‘çorbada benim de tuzum olsun’ diyerek bu işe başladım. Sermaye olarak borçla aldığım 12 ölçek kuşburnu ve bir çuval şekerden başka bir şey yoktu o günlerden bu günlere geldik ” dedi.

50 yaşında başladığı girişim serüveninde en büyük sermayesinin inancı olduğunu vurgulayan Yay, “Parasızlıktan hiç restoranda yemek yiyemedim. Gittiğim yerlerde belki iyi otelde kalamadım ama asla pes etmedim. Kadın girişimci deniyor ama bana göre kadın girişimci demek yoktan var eden demek. Olan bir şeyi sürdürmek kolay ama sıfırdan başlamak bambaşka” diye konuştu.

Mezarlıkta dükkan bakarken ülke geneline açıldı

İlk başlarda sadece kuşburnu ve pancar pekmezi ile başladığı ticarette zamanla ürün çeşidini artırdığını söyleyen Yay, “İlk zamanlar yaptığım tüm ürünlerimi kendim pazarladım. Eşim her ne kadar destek olsa da doğrusunu söylemek gerekirse başarılı olacağıma pek inanmamıştı. Hatta işyeri kiralamaya karar verdiğimde bana ucuz olsun diye ‘mezarlık yanından önerdi. Ama ben asacağım tabelam daha görünür bir yerde olsun dedim ve İstediğim yeri tuttum. Yani cebimde beş kuruş yoktu ama hayallerim zirvedeydi. Sonuçta başardık ve ürünlerimiz Türkiye’nin dört bir yanında satılır hale geldi” dedi.

Torunumun yemediği hiçbir ürünü satmadım

Yaymer’in 2 bini kapalı, 5 bin metrekare açık alana sahip tesislerinde üretim yaptığını ve yerlerinin Samsun-Ankara karayolu üzerinde olmasından dolayı misafirlerine köy kahvaltısı hizmeti de verdiklerini anlatan Yay, üretimde doğallıktan asla ödün vermediklerini belirttiği konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bizde makine sistemi yok. Çünkü işin içine teknoloji girince ürünün tadı kaçıyor, doğallığı bozuluyor. Annemden ne gördüysem butik üretimle devam ediyorum. Torunumun yemediği hiçbir ürünü satmadım, satmıyorum. Ürünlerimizin tamamı dağ meyveleri, dağlardan toplanıyor. Ürün yelpazemiz ne kadar geniş olsa da hiç birisinde asla katkı maddesi yok. Bu şekilde de yolumuza devam edeceğiz. Kuşburnu, alıç, kızılcık, yaban eriği gibi 20 çeşit ürünümüz var. Hepsi katkısız, doğal ürünler. Köylerimizdeki kadınlar dağlardan bu ürünleri topluyor. Bizde işliyoruz. Böylece hem biz üretim yapıyoruz hem de köy kadınlarımıza gelir sağlamış oluyoruz”

Daha fazla kadına iş vermek istiyorum

Çalışanlarının tamamının kadınlardan oluştuğunu vurgulayan Hanife Yay, “Üretim hanemizde çalışanların tümü kadın, sadece pazarlama kısmında erkekler var” diye konuştu. Türkiye genelinde bayilik ağını tamamladıklarını yeni hedefinin doğal ve organik ürünlerle Avrupa ülkeleri olduğunu ifade eden Yay, “Hayalim Türkiye’nin her yerinde olmaktı, bunu başardık. Şimdi sırada Avrupa var. Daha fazla kadına iş vermek istiyorum” diye konuştu.

Beş yıllık planları içinde Merzifon Organize Sanayi Bölgesi’nde fabrika kurmayı hedefi olduğunu söyleyen Yay, iş yaşamına bakışını ise şu sözlerle dile getirdi. “Türkiye’nin her noktasında bayilerimiz var. Temel hedefim yurt dışına açılmak Avrupa ülkelerine ihracat yapmak. Daha fazla kadına iş vermek istiyorum. Biz çok sıkıntılı büyüdüğümüz için merdivenleri de yorulmadan teker teker çıkmak istiyoruz. Çalışan, üreten kadının vizyonu farklı oluyor. Artık çanta ayakkabı almak değil, işimi nasıl büyütürüm, ürün yelpazemi nasıl genişletirim, bunları düşünüyorum” dedi.

Kendi gücümüzle büyüdük, sırada Avrupa var

Yaymer ürünlerinin bugün Türkiye genelinde satıldığını ayrıca şeker hastaları için de diyet ürünler geliştirdiklerini söyleyen Hanife Yay, Yaymer markasını “doğal, güvenilir ve kadın emeğine dayalı” olarak tanımlıyor. Yay, “Anneler evde çocukları için nasıl yapıyorsa biz de aynı şekilde üretiyoruz. Ürünlerimiz butik ama güvenilir. Kendi gücümüzle büyüdük, şimdi sırada Avrupa var” diye konuştu.