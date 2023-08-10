Kadın futbolcuları destekleyen programın sosyal getirisi, yatırımı 9’a katladı

Kızlar Sahada girişimi ile birlikte hayata geçirilen Kotex Kızlar Sahada Futbolcu Gelişim Programının üç yıllık çıktıları, SROI raporunda yayımlandı. Rapora göre; beş ilde yüzlerce kadının hayatına dokunarak başlayan program, bugüne dek yapılan yatırımın 9 katı oranında sosyal getiri elde etti.

2019’da başlayan Kotex Kızlar Sahada Futbolcu Gelişim Programı, üniversite öğrencileri veya mezun kadın futbolcuların sportif, profesyonel, kişisel ve kariyer gelişimlerini destekleyerek onların güçlenmelerine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Program duyurulduğunda, 3 ülkede 61 şehirden 423 kadın sporcu başvuruda bulundu. Başvurular, programın kriterlerine göre değerlendirildi. Bu kriterler arasında, üniversite öğrencisi veya mezunu olmak ve Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) kayıtlı lisanslı olmak yer alıyordu. Kotex Kızlar Sahada Futbolcu Gelişim Programına başvuru yapan kadın sporcular arasından kadın futbol kulüplerinde oynayan ve TFF lisansına sahip olan 243 üniversite öğrencisi veya mezunu, 11 ay boyunca online eğitim aldı.

Kotex Kızlar Sahada Futbolcu Gelişim Programı ve programın elde ettiği başarı hakkında konuşan Kimberly-Clark Türkiye, Orta Asya ve Kafkasya’dan Sorumlu Pazarlama Direktörü Orjin İbar, “3 yıl boyunca sürdürdüğümüz projede, Kızlar Sahada ekibi ile 11 farklı modülden oluşan kişisel gelişim eğitimleri hazırladık. Türkiye’deki 300’e yakın kadın futbolcuya, 11 bin saatin üzerinde eğitim vererek gelişimlerine katkı sağlamayı hedefledik. İngiltere’den akredite SROI ile yapmış olduğumuz araştırma sonucu ile kadının toplumdaki yerini sağlamlaştıran ve kadın gelişimini destekleyen projelerin amacına ulaştığını ispatlamış olmak, bizim için çok değerli.” dedi.

Kotex Kızlar Sahada Futbolcu Gelişim Programının sektöre örnek projeleri arasında olduğunu kaydeden İbar sözlerini şöyle sürdürdü: “Futbol gibi tabu olan bir alanda kadınları destekleyen Kotex olarak, bu alanda sektöre de öncülük ettik. Bu program, katılımcılara zihinsel refahta artış, özgüven artışı, duygusal refah, farkındalığın artması gibi konularda çok önemli kazanımlar sundu.”