Kadına şiddete karşı nöbet bu yıl Levent Meydanı’nda tutuldu

Beşiktaş Belediyesi iş birliğiyle Yanındayız Derneği’nin ev sahipliğinde düzenlenen eylemde, toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesinin önemine dikkat çekildi ve dernek tarafından hazırlanan 2025 yılına özel kısa filmin gösterimi yapıldı. Eylemde, iş ve sanat dünyasından isimler, farklı sivil toplum kuruluşları, girişimciler, öğrenciler ve aktivistler yer aldı.

Bu yılki buluşma, Nöbetteyiz’in yalnızca bir anma değil; erkek şiddeti sonucu yaşamını kaybeden kadınlar için toplumsal bir yüzleşme alanı olduğunu bir kez daha hatırlattı. Erkek kanaat önderlerinin kadınların isimlerini sessizlik içinde okuduğu bu duruş, erkeklere yönelik açık bir sorumluluk çağrısı niteliği taşıyor. Yanındayız Derneği’nin “erkeklik dönüşmeden eşitlik mümkün değil” yaklaşımının somut bir yansıması olan bu nöbet, destek olmaktan çok daha fazlasını; dönüşümü üstlenme gerekliliğini vurguluyor.

“Kadına şiddet, hiçbir koşulda haklı gösterilemez”

Yanındayız Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selen Okay Akçalı, kişisel duruşun kolektif dönüşümün temel taşı olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Kadına yönelik şiddet, hiçbir koşulda haklı gösterilemez. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun verilerine göre yalnızca 2025 yılının ilk 10 ayında 317 kadın erkekler tarafından öldürüldü. Bu gerçeğin karşısında susmak mümkün değil. İstanbul Sözleşmesi, 6284 sayılı kanun ve Medeni Kanun’daki eşitlikçi düzenlemeler gibi yıllar içinde kazanılmış hakların savunucusuyuz. Kadınların yasalarda güvence altına alınmış tüm haklarının, hak ve adalet taleplerinin yanındayız; yasaların uygulanmasının ise takipçisiyiz.”

“Kadına yönelik şiddet bir erkeklik sorunudur”

Yanındayız Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Gürcan, erkeklerin bu mücadelede aktif sorumluluk alması gerektiğinin altını çizerek şöyle konuştu: “Kadına yönelik şiddet bir erkeklik sorunudur ve bizlerin sorumluluğudur. Şiddet erkeklik değildir, şiddet güç değildir. Tam tersine şiddet güçsüzlüktür. Gerçek güç, başkasının yaşam hakkına saygı duyabilmekten, eşitliği içselleştirebilmekten ve adaleti savunabilmekten doğar. Fakat erkekler sustukça şiddet de susmuyor. Kadına yönelik şiddete dur demek için, durdurmak için harekete geçiyoruz. Çünkü biliyoruz ki hiçbir toplumsal sorun kendiliğinden çözülmez; kararlılık, dayanışma ve eylem gerektirir. Bugün ‘Nöbetteyiz’ diyerek burada toplanmamızın tek sebebi bu. Erkeğiz, nöbetteyiz. Susmayacağız. Değişeceğiz ve değişimi birlikte büyüteceğiz. Çünkü başka bir toplum, başka bir erkeklik mümkün.”

Etkinlikte konuşma yapan Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Rasim Şişman şunları söyledi:

“Şiddet, sadece failin değil koruyamayan, caydıramayan sistemin de suçudur. İçinde bulunduğumuz süreçte kadına yönelik şiddet her geçen gün derinleşirken koruma mekanizmalarının işlevsiz kaldığına da tanıklık ediyoruz. Bugün bir erkek olarak kadınların mücadelesine omuz vermek üzere bizlere de fazlasıyla sorumluluk düştüğünün bilincindeyim. Bu sebeple kadın mücadelesiyle omuz hizasında olduğumu vurgulamak isterim. Bir arada olmamıza vesile olan “Yanındayız Derneği”nin çalışmalarını kıymetli buluyor, Beşiktaş Belediyesi olarak kadın hakları mücadelesinin omuzdaşı olduğumuzu belirtiyorum. Şiddetin son bulduğu, kadınların korkmadan yaşadığı eşit ve özgür yarınları hep birlikte inşa edeceğiz.”