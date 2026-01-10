Kadınlardan TIR şoförlüğü kurslarına yoğun talep

ANKARA(EKONOMİ)-Lojistik sektöründe faaliyet gösteren Alp Özler Şirketler Grubu’nun bünyesindeki Alp Özler Akademi, bugüne kadar 400 kaptanı eğitti ve mezunların tamamı iş sahibi oldu. Alp Özler Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Gece, cinsiyet ayrımı yapmadan akademiye tüm başvuruları kabul ettiklerini belirtirken, 15 gün süren programa özellikle kadınlardan yoğun talep geldiğini bildirdi.

Lojistik sektöründe nitelikli TIR şoförü açığının iç pazar ve uluslararası taşımacılığı doğrudan etkileyen yapısal bir sorun olarak öne çıktığını belirten Dursun Gece, bu alanda eğitim veren Alp Özler Akademi’nin çalışmalarını anlattı.

Türkiye’de şoför sayısın çok olmasına rağmen yetişmiş TIR kaptanı bulunmadığına dikkat çeken Gece, adayları sıfırdan alarak mesleğe hazır hale getirdiklerini söyledi.

Gece, eğitim programının kadın ve erkek tüm adaylara açık olduğu bilgisin verirken, mezunları ihtiyaç dahilide kendi bünyelerinde istihdam ettiklerini, kalanların ise sektörde rahatlıkla iş bulabildiğini bildirdi.

Kamu ve özel sektöre defansif sürüş eğitim verdiklerini ifade eden Dursun Gece, yol ve trafik güvenliği alanında uluslararası projelerde yer aldıklarını, Afrika, Mısır ve Yunanistan ile görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Gece, bugüne kadar 400’ün üzerinde kaptan mezun ettiklerini vurgularken, yeni eğitim dönemine özellikle kadınlardan yoğun başvuru geldiğini, 15 günlük eğitim kapsamında; dorsa sökme takma, yük bağlama, manevra ve zor zemin koşullarında sürüş gibi tam alanlarda uygulamalı anlatım yapıldığını söyledi.

Önümüzdeki dönemde İstanbul, İzmir, Elazığ gibi illerde de şube açmayı öngördüklerini dile getiren Dursun Gece, kısa süreli sosyal medya duyurusuna rağmen, yoğun talep geldiğini kaydetti.