Kafein Teknoloji ve Amazon Web Services arasında stratejik iş ortaklığı

Bu gelişme, All-in Cloud’un sunduğu çözüm ve hizmet yelpazesini genişletirken, kurumların dijital dönüşüm süreçlerine hız ve değer katmayı amaçlıyor.

All-in Cloud, AWS iş ortaklığıyla yalnızca bugünün ihtiyaçlarına değil, aynı zamanda geleceğin teknoloji odaklı altyapılarına yönelik artan talebe de yanıt vermeyi hedefliyor. Bu doğrultuda, AWS mimarileri ve servislerine yönelik uzmanlığını derinleştirmek amacıyla insan kaynağına, eğitim programlarına ve sertifikasyon süreçlerine yapılan yatırımlar kesintisiz şekilde devam ediyor.

All-in Cloud Direktörü Nagihan Yanık, iş birliğine ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

“AWS iş ortaklığımızı başlatmamız, geleceğin dijital altyapılarını bugünden inşa etme vizyonumuzun önemli bir adımını oluşturuyor. Halihazırda kurumlara esnek, güvenli ve sürdürülebilir çözümler sunan bir ekip olarak, artık bu yetkinliğimizi AWS servisleriyle de genişletiyor; müşterilerimize daha fazla seçenek ve esneklik sunuyoruz.

Maliyet optimizasyonu, container tabanlı altyapılar, sunucusuz (serverless) mimariler başta olmak üzere, birçok kritik alanda kurumlara özel çözümler geliştirirken; stratejik danışmanlık ile teknik uygulama desteğini bir arada sunmaya devam ediyoruz. Türkiye’de ve global pazarda daha çevik, güçlü ve rekabetçi çözümlerle dijital dönüşüm yolculuklarında kurumların yanında olmayı sürdüreceğiz.”