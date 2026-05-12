Kağıt bardaklarda tam dönüşüm geliyor, yeni teknoloji ile küresel ölçekte büyüyecek

Interpack kapsamında Recyloop standında gerçekleştirilen üst düzey görüşmede, Recyloop Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Erhan Eroğlu ile Michelman Başkanı ve CEO’su Dr. Richard Michelman bir araya geldi. Görüşmede, “İş Dünyasının Yeşil Nobeli” olarak gösterilen Sürdürülebilir İş Ödülleri’nde “En Sürdürülebilir Proje” ödülünü kazanan yüzde 100 geri dönüştürülebilir HydroLoop ürün grubunun yeni gelişim alanları ele alındı. Recyloop bu ödülü 2025 yılı sonunda McDonald's tedarik zinciri üst düzey yöneticileriyle birlikte almış ve projenin global markalar nezdindeki başarısını ve uygulanabilirliğini de tescillemişti.

“Milyarlarca plastik kaplı bardağın doğayı kirletmesini önlemek istiyoruz”

Recyloop Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Erhan Eroğlu, geleneksel kağıt bardakların iç yüzeylerinde kullanılan plastik bazlı kaplamaların geri dönüşüm süreçlerini zorlaştırdığına dikkat çekerek, sürdürülebilir alternatiflerin artık bir tercih değil zorunluluk haline geldiğini söyledi.

“Geleneksel ambalajların doğada yarattığı tahribata seyirci kalamazdık. Avrupa Yeşil Mutabakatı standartları doğrultusunda, Michelman’ın ileri düzey su bazlı kaplama teknolojisini kendi özel üretim proseslerimizle birleştirerek ödüllü HydroLoop ürünümüzü geliştirdik. Amacımız bu teknolojiyi daha erişilebilir hale getirerek milyarlarca plastik kaplı bardağın doğayı kirletmesinin önüne geçmek.” dedi.

“Recyloop teknolojimizin gerçek potansiyeline ulaşmasını sağlıyor”

Michelman Başkanı ve CEO’su Dr. Richard Michelman ise Recyloop’un sürdürülebilir ambalaj alanındaki teknik üretim kabiliyeti ve inovasyon gücüne dikkat çekti. Michelman, “Michelman olarak geliştirdiğimiz yeni nesil çevre dostu su bazlı bariyer ürünleriyle ambalaj sektöründeki dönüşümün merkezinde yer almaktan gurur duyuyoruz. Ancak en iyi teknolojiler bile doğru üretim partnerleri olmadan gerçek potansiyeline ulaşamaz. Recyloop’un inovasyona olan tutkusu, teknik proseslerdeki uzmanlığı ve bölgesindeki öncü rolü, teknolojimizin küresel ölçekte başarıya ulaşmasına büyük katkı sağlıyor.” ifadelerini kullandı.

Hydroloop, plastik kaplamaya alternatif sunuyor

Şirketlerin ortak geliştirdiği HydroLoop teknolojisi, geleneksel kağıt bardaklarda kullanılan polietilen (PE) bazlı plastik bariyer ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Michelman’ın su bazlı bariyer teknolojisi ile Recyloop’un proses mühendisliğini bir araya getiren sistem sayesinde bardaklar standart kağıt geri dönüşüm süreçlerinde yeniden işlenebiliyor. HydroLoop teknolojisi döngüsel ekonomi açısından önemli bir alternatif sunarken, Recyloop, bu teknolojisi ve uluslararası iş birlikleriyle sürdürülebilir kağıt bardak üretiminde küresel ölçekte büyümeyi hedefliyor.