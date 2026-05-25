Kahramanmaraş Piazza’ya toplumsal katkıda ‘Altın’ ödül

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası ve Kahramanmaraş Piazza iş birliğiyle 6 Şubat depremlerinden sonra bölgedeki kadın girişimcileri desteklemek amacıyla hayata geçirilen Kadın Emeği Alışveriş Festivali; kadın emeğini görünür kılması, kadın girişimcileri desteklemesi, yerel üretimi teşvik etmesi ve deprem sonrası bölgesel dayanışmaya katkı sağlamasıyla uluslararası jüri tarafından ödüle layık görüldü.

İki yıldır gerçekleştirilen festivalde Kahramanmaraş ve Hatay’dan katılan kadın girişimciler, el emeği ürünlerini ziyaretçilerle buluştururken aynı zamanda ekonomik olarak güçlenme ve yeni iş bağlantıları kurma fırsatı elde etti. Festival, kadın emeğinin desteklenmesi ve kadın istihdamına katkı sağlayan yapısıyla sosyal fayda odaklı örnek projeler arasında gösterildi.

Rönesans Gayrimenkul Yatırım Genel Müdürü Yağmur Yaşar, kazanılan ödüle ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Kadınların üretimde, girişimcilikte ve ekonomik yaşamda daha güçlü şekilde yer almasını destekleyen projelerin uluslararası ölçekte takdir görmesi bizim için son derece değerli. Kadın Emeği Alışveriş Festivali ile amacımız yalnızca bir etkinlik düzenlemek değil; kadın emeğini görünür kılan, kadın girişimcileri cesaretlendiren ve bölgesel dayanışmayı büyüten sürdürülebilir bir platform oluşturmak. Türkiye’ye bu alanda ilk ve tek altın ödülü kazandırmış olmaktan büyük gurur duyuyoruz.”

Yeni festival 5-6-7 Haziran’da olacak

Kadın Emeği Festivali ve diğer etkinlikler ile depremden etkilenenler başta olmak üzere 400 kadının kendi işini kurmasına vesile olduklarına dikkat çeken Yağmur Yaşar, deprem bölgesinde, UNFPA, UNICEF, STDV gibi paydaşlar ve Rönesans Eğitim Vakfı gönüllüleriyle 45 binden fazla kadın ve çocuğa ulaştıklarını söyledi. Kadın Emeği Alışveriş Festivali’nin üçüncüsünün 5-6-7 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirileceğini belirten Yağmur Yaşar, festivalin önümüzdeki dönemde daha geniş katılımla büyüyerek devam edeceğini ifade etti.

ICSC Global MAXI Awards’tan gelen bu prestijli altın ödül, Kahramanmaraş Piazza’nın toplumsal fayda ve kadın odaklı sosyal etki projelerinde uluslararası ölçekte örnek gösterilen çalışmalara imza attığını bir kez daha ortaya koydu.