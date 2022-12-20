Kahvaltı Atölyesi ihracat hedefiyle yola çıktı

Ali ŞAHİN/BURSA

Kurucusu Eyüp Yenigelenler’in girişimi ile yarım asırdır büyümeye ve gelişmeye devam eden Yenigelenler Süt Ürünleri, geleneksel tecrübeyi günümüz gelişmeleri ile harmanlayarak mevcut 5 şubesi ve paketleme tesisi ile birlikte Bursa sınırlarını aşıp global ticaret için girişimlerini sürdürüyor. Şirketin çalışmaları ile ilgili bilgi veren Kalite Güvence Yöneticisi/Gıda Mühendisi ve Baş Denetçi Gaye Göncü 2022’nin kendileri için ‘Kalite yılı’ olduğunu belirtirken “Yeni markamız Kahvaltı Atölyesi ile sağlıklı, doğal ve pratik alternatifleri tüm tüketicilerin sofralarına ulaştırmayı hedefliyoruz. Artık hem e-ticaret ağı, hem de ulusal perakendiciler ile yaptığımız işbirlikleri sayesinde tüm Türkiye’deki sofralarda yerimizi aldık. Migros Ev Dışı Tüketim, Migros 5M Mağazalar, Macrocenter Mağalarında ürünlerimiz satışa sunulmakta, Horeca sektöründe tedarik ağımız Bursa sınırlarını aştı, Uluslararası Zincir pek çok otel ve ünlü şeflerin mutfaklarında tercih edilen marka haline geldik. Satış ve üretim kapasitemizi bir önceki yıla göre yüzde 40 düzeyinde arttırdık. 2023’ün bizim için ihracat kapılarını açmasını hedeflemekteyiz” ifadelerini kullandı.

Asıl hedef yurt dışı

Halihazırda Amerika’ya ihracat yapan ulusal bir süt ürünleri markası ile imzaladıkları ticari işbirliğinin sonucu bazı ürünleri Amerika’ya gönderdiklerini belirten Gaye Göncü, “Kahvaltı Atölyesi ihracatımız için öncelikli öne çıkan ürün grubu. Aralık ayı başından itibaren Tüm Macrocenter şubelerinde ve 20’ye yakım 5M Migros mağazalarında yurt içi müşterilerimize satışa sunulmak üzere hazırlandı ve sevk edildi. Bu üründe asıl hedefimiz yurt dışı pazarları. ‘Kahvaltı Atölyesi’nin, süt ürünlerine farklı boyut katacak bir proje olduğuna inancımız tam. Tüketiciye hazır, pratik, hızlı, taze, lezzetli ve sağlıklı servisin önünü açtık. Özel tasarlanan ambalajı ile kalan ürün kendi ambalajında kapağı kapatılarak güvenli şekilde buzdolabında muhafaza edilebilir. Kendi markamız ile ürünlerimizi öncelikli olarak Amerika, Orta Doğu, Türki Cumhuriyetler ve Rusya pazarlarına ihraç etmeyi hedefliyoruz” dedi.

“Yeni tesis hayata geçecek”

Kahvaltı Atölyesi ürünleri ile süt ürünlerine işlevsellik kazandırarak, dünya pazarında da geleneksel ürünlerimizin çeşitli yönlerini vurgulamayı hedeflediklerini belirten Göncü, “Fiziki altyapımızı teknoloji ile yenileyip, dünya çapında kabul gören gıda kalite belgelerini tamamlayarak, Güney Marmara ve hatta Türkiye’de sektörün öncüsü olacak örnek bir tesisi 2023 yılının ortalarında hayata geçirmek üzerine yoğunlaşmış durumdayız. Ar-Ge çalışmaları da süreçlerimizin içerisinde daima yer alıyor. Ürünlerimizin geleneksel dokusunu bozmadan, herhangi bir koruyucu ve katkı kullanmadan daha uzun süre ve daha fazla kişiye ürünlerimizi ulaştırabilmek ve tüketim kolaylığı sağlayıcı alternatifler geliştiriyoruz. Bu çalışmalar kapsamında pek çok yeni teknolojiyi de kullanmaktayız. 2023 yılı Ar-Ge için, 2023 yılı toplam bütçe öngörümüzün yüzde 2’si civarında bir pay ayırmayı planlıyoruz” dedi.

“Genişleyebilir bir ürün gamı var”

Kalite, eğitim, erişilebilirlik ve sürdürülebilirlik kavramları ile 2023 yılı içerisinde çalışmalarını devam ettireceklerini belirten Göncü, “Kahvaltı Atölyesinin tüketiciler tarafından tercih edileceğine inancımız tam. İlk etapta 15-20 farklı ürün gamı oluşturduk ve tüketici beklentilerine göre bu varyasyon 50-60 kadar farklı ürüne dönüşebilme potansiyeline sahip. Sağlıklı nesillerin süt ürünleri tüketmeden var olamayacağı gerçeğini hepimiz biliyoruz. Pek çok şeyi ithal edebiliriz fakat süt ve geleneksel peynirlerimizi ithal edemeyiz” ifadelerini kullandı.