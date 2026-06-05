Kahve devi iflasa sürükleniyor: Konkordato talep etti
Shazel ve Fairous markalarını üreten Neon Sanayi ve Gıda mahkemeden konkordato talep etti.
İskenderun'da faaliyet gösteren Neon Sanayi ve Gıda Anonim Şirketi son konkordato talep eden şirketler arasında yer aldı.
Kahvenin Piri sloganıyla satış yapan şirketin sahibi İbrahim Fuat Özçörekçi'nin İskenderun Asliye Ticaret Mahkemesi'ne yaptığı konkordato başvurusu kabul edildi ve 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verildi.
Şirket bünyesinde, Shazel Kahve, Fairous Makarna, Fairous Humus, Macaroni & Cheese, Çıtır Falafel gibi markaları şirket bünyesinde bulunduruyordu.