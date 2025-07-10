Kahve Dünyası, gerçekleştirdiği anketle çikolataya en çok Türk kahvesinin eşlik ettiğini ortaya koydu

Kahve Dünyası'nın hazırladığı ankette, “Çikolata denince aklına ilk ne geliyor?” sorusuna yüzde 49’luk kesim, “Kahveyle efsane ikili” yanıtını verdi.

"Tercih, yüzde 53 ile bitter çikolata"

Favori çikolata dokusunda ise katılımcıların yüzde 59’u “Ağızda eriyen, akışkan dolgulu” kıvamı tercih ettiğini belirtti. Katılımcılar sütlü ve bitter tercihleri arasında yüzde 53’lük oranla bitter çikolatayı tercih etti. Katılımcıların yüzde 60’ı “O son parçası kimseyle paylaşmam” diyerek çikolataya olan bağlılığını ortaya koydu. En dikkat çeken sonuçlardan biri ise “Hangisinden bir parça alsan yüzün güler?” sorusuna verilen yanıttı. Her “çikolata gülümsetir ama Gofrik’le garanti” diyenler %43’lük oranla açık ara fark attı.