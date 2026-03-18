  Kahve Dünyası'ndan 18 Mart'ta anlamlı açılış: Yeni durak Çanakkale Gastroport
Kahve Dünyası, Türkiye genelinde büyüyen mağaza ağına bir yenisini daha ekleyerek Çanakkale Zaferinin 111’inci yılı olan 18 Mart’ta Çanakkale Gastroport AVM’de yeni mağazasını misafirleriyle buluşturdu.

 “Hepimizin Ortak Noktası” Kahve Dünyası, Türkiye’nin farklı şehirlerinde büyüyen mağaza ağı, yeni lokasyonlarla genişlemeye devam ediyor. Kahve Dünyası, Çanakkale Zaferi’nin 111’inci yılı olan 18 Mart’ta, Çanakkale’nin merkezi noktalarından biri olan Gastroport AVM’de açtığı yeni mağazasıyla zafer coşkusuna eşlik etti.

Kahve Dünyası Çanakkale Gastroport’ta misafirler Türk kahvesinden taze çekilmiş kahvelere  bayrama neşe katacak çikolata ve lokum çeşitlerine kadar geniş ürün yelpazesini deneyimleyebiliyor. Yumuşak dolgusu ve yoğun kakao lezzetiyle öne çıkan Lavi çikolata ile fıstık ve çikolatanın uyumunu bir araya getiren Roche, çikolataseverlerin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Kahveseverlerin eşsiz ritüellerinden biri olan Türk kahvesi ise Kahve Dünyası’nda taze çekilmiş çeşitleriyle sohbetlere eşlik ediyor. Kahve Dünyası, mağazalarında sunduğu misafirperverlik anlayışı ve ikram kültürüyle misafirlerine keyifli bir deneyim yaşatıyor.

Türkiye genelinde yüzlerce mağaza ve satış noktasıyla faaliyet gösteren Kahve Dünyası, her yeni mağazasıyla daha fazla noktada misafirlerine ulaşmayı sürdürüyor. Çanakkale Gastroport AVM’de açılan yeni mağaza da markanın Türkiye genelindeki büyüme stratejisinin önemli adımlarından biri olarak öne çıkıyor.

