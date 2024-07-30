Kahve Dünyası'ndan Eskişehir’de yeni mağaza

Türkiye genelinde 300'ü aşkın mağazası bulunan Altınmarka Grubu’nun üyesi Kahve Dünyası, yeni mağazasını Eskişehir'de Odunpazarı’nın en hareketli noktalarından biri olan Atatürk Caddesi’nde açıldı.

Kahve Dünyası'nın Odunpazarı'ndaki yeni mağazası Eskişehir'deki 6. mekan oldu.

Yapılan açıklamaya göre, yurt içinde 300’ü aşkın mağaza olmak üzere 1.000’e yakın satış noktası, yurt dışında ise 14 mağazası bulunan Kahve Dünyası, her gün 100 bini aşkın müşteriye hizmet veriyor.