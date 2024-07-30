  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Kahve Dünyası'ndan Eskişehir’de yeni mağaza
Takip Et

Kahve Dünyası'ndan Eskişehir’de yeni mağaza

Kahve Dünyası, Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yeni mağaza açtı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kahve Dünyası'ndan Eskişehir’de yeni mağaza
Takip Et

Türkiye genelinde 300'ü aşkın mağazası bulunan Altınmarka Grubu’nun üyesi Kahve Dünyası, yeni mağazasını Eskişehir'de Odunpazarı’nın en hareketli noktalarından biri olan Atatürk Caddesi’nde açıldı.

Kahve Dünyası'nın Odunpazarı'ndaki yeni mağazası Eskişehir'deki 6. mekan oldu.

Yapılan açıklamaya göre, yurt içinde 300’ü aşkın mağaza olmak üzere 1.000’e yakın satış noktası, yurt dışında ise 14 mağazası bulunan Kahve Dünyası, her gün 100 bini aşkın müşteriye hizmet veriyor.

 

 

Şirket Haberleri
Tespo, 35. yılını Marmaris’te kutladı
Tespo, 35. yılını Marmaris’te kutladı
AKTİM Çarşı &Ofis Projesi, Bayrampaşa'ya değer katacak
AKTİM Çarşı &Ofis Projesi, Bayrampaşa'ya değer katacak
Sabiha Gökçen’den çalışanlara ara zam
Sabiha Gökçen’den çalışanlara ara zam
İngiliz enerji devinin kârı beklentileri aştı
İngiliz enerji devinin kârı beklentileri aştı
AKO Grup, 75 bin ton hurda lastiği ekonomiye kazandırıyor
AKO Grup, 75 bin ton hurda lastiği ekonomiye kazandırıyor
Nomura karını üç katına çıkardı
Nomura karını üç katına çıkardı