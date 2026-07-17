Kahve Dünyası’nın Karadeniz’deki yeni durağı Giresun oldu

Türkiye’nin dört bir yanında misafirleriyle buluşan Kahve Dünyası, yeni mağaza yatırımlarıyla büyümesini sürdürürken, Giresun’daki yeni mağazasıyla Karadeniz Bölgesi’ndeki varlığını da güçlendiriyor. Şehrin merkezi noktalarından biri olan İnönü Caddesi’nde hizmet verecek mağaza, kahve keyfini ve misafirperverlik anlayışını Giresunlularla buluşturdu.

Giresun İnönü Caddesi Kahve Dünyası mağazasında misafirler; Türk kahvesinden espresso bazlı içeceklere, çikolatadan dondurmaya, unlu mamullerden fit lezzetlere kadar markanın geniş ürün yelpazesini deneyimleyebiliyor.

Kahve Dünyası, yalnızca kahve ve çikolata sunan bir marka olmanın ötesinde, misafirlerine keyifli vakit geçirebilecekleri sıcak ve samimi yaşam alanları da sunuyor. Yeni mağaza da bu anlayışla Giresun’un sosyal yaşamına yeni bir buluşma noktası kazandırdı.

Lezzet dolu molaların adresi

Kahve Dünyası, Türkiye’nin dört bir yanındaki mağazaları ve online kanallarından misafirlerine ulaşmaya devam ediyor. Yeni mağazalarla birlikte marka, hem erişilebilirliğini artırıyor hem de daha fazla kişiyi kahve ve çikolata kültürüyle buluşturuyor.

Giresun İnönü Caddesi’nde açılacak yeni mağaza da bu büyüme yolculuğunun önemli adımlarından biri olarak öne çıkıyor. Kahve Dünyası, Giresunluları ve şehri ziyaret eden misafirleri kahve, çikolata ve lezzet dolu molalar vermeye davet ediyor.