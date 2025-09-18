Kahvede lüks devri: Espressolab özel deneyim alanı Atelier’i duyurdu

Kişiselleştirme ve deneyimin ön plana çıktığı lüks gıda pazarı, dünya genelinde 2024 itibarıyla 61,2 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşırken önümüzdeki 10 yıl içinde yıllık ortalama yüzde 17,45 oranında büyümesi bekleniyor. Bu güçlü ivme, kahve gibi gurme segmentlerin de yalnızca bir tüketim alanı olmaktan çıkıp aynı zamanda bir lüks deneyim sahnesi olarak öne çıkacağını gösteriyor. Deneyim odaklı yaklaşımlar, kahve kültüründe de farklı konsept ve oluşumları beraberinde getiriyor.

Türkiye’nin yenilikçi kahve zincirlerinden Espressolab, bu eğilimi sahiplenerek yeni bir konsepti hayata geçirdiğini duyurdu. Merter’deki Espressolab Roastery içerisinde konumlanan premium deneyim alanı ‘Espressolab Atelier’, lüks segmenti kişiselleştirilmiş bir hizmet anlayışıyla buluşturarak kahve severlere sunmayı hedefliyor.

Deneyimin sadece damakta değil, zihinde ve duygularda da iz bıraktığını vurgulayan Espressolab CMO’su Ersin Kefeli, “Atelier ile misafirlerimize kahvede lükse dair yepyeni bir keşif alanı açıyoruz. Özel çekirdekler, kişiselleştirilmiş sunum ve kahve hikayesi birleşerek çok katmanlı bir deneyim oluşturuyor. Atelier’de sunduğumuz çekirdek seçiminden kahvenin öyküsüne kadar tüm süreç, misafirlerimizin kendi zevkini yansıtan bir yolculuk yaşamasını sağlıyor” dedi.

Sunumdan hikayeye uzanan tadım yolculuğu

Araştırmalar; dikkatli servis, sunum estetiği ve mekân atmosferinin ziyaretçilerde güven ve değerli hissetme duygusu uyandırdığını ortaya koyuyor. Bu bilgiler ışığında bir keşif yolculuğu sunduklarını vurgulayan Kefeli, “Atelier ile yalnızca kahve servisi değil, aynı zamanda kahve sanatına tanıklık edilen bir alan. Deneyimin yalnızca tadımda değil, hafızada da kalıcı olmasını hedefliyoruz. Baristalarımız kahveyi hazırlarken sürece dair bilgi aktarıyor; sunumlarımız ise özel bardaklarda, çekirdeğe ait bilgilerin yer aldığı kahve kartıyla tamamlanıyor” dedi.

Özel çekirdekler ve yenilikçi yöntemler

Atelier, kahve dünyasının en seçkin çekirdeklerini de bir araya getiriyor. Koleksiyonda Ninenty Plus Panama Perci ve Juliette Limited Edition gibi nadir Gesha çeşitlerinin yanı sıra Colombia Orange Bourbon Koji, Costa Rica Volcan Azul Anaerobic Natural, El Salvador Los Pirineos Black Honey Pacamara ve Ethiopia Shakiso Guji gibi özel tatlar yer alıyor.

Klasik kahvelerin ötesine geçen deneyimler için menüde Lavender Matcha, Tahini Latte, Espresso Tonic, Shakerato ve Brazilian Lemonade öne çıkıyor. Ayrıca markanın geliştirdiği Therma-Freeze Coffee yöntemi sayesinde kahveler -30°C’de şok dondurularak tazeliğini ve aromasını uzun süre koruyor. Türkiye’de ilk kez Bağdat Caddesi mağazasında sunulan bu yöntem artık Atelier alanında da kahve severlerle buluşuyor.