Kaldıraçlı işlemlerde lider değişmedi: GCM Yatırım 6. kez zirvede

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından bu yıl 11’incisi düzenlenen Altın Boğa Ödülleri, 8 Nisan’da gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Sermaye piyasalarının önde gelen kurumlarını bir araya getiren organizasyonda, 2025 yılı performansları değerlendirilerek 5 kategoride 21 dalda ödüller verildi.

Törende “Kaldıraçlı İşlemler İşlem Hacmi Lideri” kategorisinde sonuç değişmedi; GCM Yatırım bir kez daha listenin zirvesinde yer aldı. Kurum, 2025 yılı performansıyla bu alandaki liderliğini korurken, söz konusu ödülü altıncı kez kazanarak dikkat çeken bir başarıya imza attı.

Şirket adına ödülü teslim alan GCM Yatırım Genel Müdürü Alper Nergiz “TSPB ev sahipliğinde düzenlenen Altın Boğa Ödül Töreni’nde sektörün önde gelen isimleriyle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu tür organizasyonlar, sektörün genel performansını görmek ve farklı kurumlarla aynı platformda buluşmak açısından bizim için oldukça değerli. Kaldıraçlı işlemler tarafında altıncı kez bu ödüle layık görülmek ise bizim için ayrı bir gurur kaynağı. Bu sonuç, uzun süredir istikrarlı şekilde sürdürdüğümüz çalışmaların, teknolojik yatırımlarımızın ve yatırımcı odaklı yaklaşımımızın bir karşılığı. GCM Yatırım olarak bundan sonra da aynı disiplinle çalışmaya ve yatırımcılarımıza değer katmaya devam edeceğiz” dedi.

Gelişmiş teknolojik altyapısı ve yatırımcı odaklı hizmet anlayışıyla öne çıkan GCM Yatırım, farklı risk ve beklentilere uygun ürün çeşitliliği sunarak sektördeki yerini sağlamlaştırmayı sürdürüyor. Kurumun elde ettiği bu ödül, yalnızca geçmiş performansın değil, aynı zamanda sürdürülebilir büyüme vizyonunun da bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.