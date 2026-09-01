Kale Care Chemicals yıllık üretim kapasitesini 100 bin tona çıkarıyor

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Kale Care Chemicals, küresel büyüme stratejisi doğrultusunda üretim altyapısını genişletiyor. Tuzla’daki ikinci üretim tesisinin Eylül 2026’da faaliyete geçmesiyle, Kale Care Chemicals’ın toplam yıllık üretim kapasitesi 100 bin metrik tona ulaşacak.

Uluslararası pazarlardaki büyüme hedeflerini destekleyecek söz konusu kapasite artışıyla Kale Care Chemicals; dünya genelindeki müşterilerine ve dağıtım ortaklarına daha yüksek üretim esnekliği, istikrarlı kalite, daha kısa yanıt süreleri ve daha güçlü tedarik güvenliği sunmayı hedefliyor.

Küresel büyümeyi destekleyecek yeni kapasite

Cirosunun yaklaşık yüzde 62’sini ihracattan elde eden Kale Care Chemicals, bugün 40’ın üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Şirket, farklı pazarlardaki doğrudan distribütör ağıyla uluslararası erişimini desteklerken yeni kapasite yatırımıyla küresel pazarlardaki büyümesini daha da hızlandırmayı hedefliyor.

1975 yılından bu yana ev ve kişisel bakım kimyası alanında faaliyet gösteren Kale Care Chemicals; kişisel bakım, ev bakım ve endüstriyel uygulamalara yönelik yüzey aktif maddeler ve özel kimyasal bileşenler geliştiriyor ve üretiyor.

Şirketin portföyünde anyonik, amfoterik, noniyonik ve katyonik yüzey aktif maddelerin yanı sıra betainler, amin oksitler, sülfosüksinatlar, setrimonyum klorür, katyonik bakım ajanları ve benzalkonyum

klorür bulunuyor. Kale Care Chemicals ayrıca farklı sektör ve uygulamaların ihtiyaçlarına yönelik özel yüzey aktif madde ve formülasyon sistemleri geliştiriyor.

Yeni tesis yatırımıyla şirket, yüksek hacimli ürünlerde artan talebi karşılama kapasitesini güçlendirirken özel kimyasal bileşenlerdeki ürün geliştirme ve müşteriye özel çözüm kabiliyetini de daha ileri taşımayı amaçlıyor.

“Küresel müşterilerimize hizmet verecek ölçeğimizi büyütüyoruz”

Kale Care Chemicals, yeni yatırımın şirketin büyüme yolculuğunda önemli bir aşama olduğunu belirterek şunları söyledi:

“İkinci Tuzla tesisimizin devreye girmesi ve toplam yıllık üretim kapasitemizin 100 bin metrik tona ulaşması, Kale Care Chemicals için yeni bir büyüme döneminin başlangıcını temsil ediyor. Bu yatırımla küresel müşterilerimize hizmet verecek ölçeğimizi büyütürken, üretim esnekliğimizi ve tedarik güvenilirliğimizi de güçlendiriyoruz. Büyürken bizi farklılaştıran teknik çevikliğimizi, müşterilerimizle yakın çalışma kültürümüzü ve ihtiyaca özel çözüm geliştirme yaklaşımımızı korumaya devam edeceğiz.”