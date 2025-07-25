Kale Grubu ve ANDAR arasında stratejik ortaklık anlaşması imzalandı

Türk sanayisinin, havacılık ve savunma sektörünün köklü kuruluşu Kale Grubu, bünyesinde Kale Havacılık, Kale Jet Motorları ve Kale Pratt & Whitney gibi devleri barındıran havacılık ve savunma sektörlerindeki tecrübesine, ANDAR’ın elektromekanik sistemler alanındaki yenilikçi ve yüksek teknolojili yeteneklerini de katıyor. Bu ortaklık, hem Kale Grubu, hem de ANDAR’ın havacılık ve savunma sanayisindeki entegre çözüm geliştirme kapasitelerini artırarak, sektördeki ayak izlerini daha da derinleştirecek.

2012’den bu yana insansız hava araçları (İHA) ve güdüm kitleri başta olmak üzere kritik öneme sahip elektromekanik sistemler geliştiren ANDAR, alanının en önemli Ar-Ge merkezlerinden birine sahip. Roketsan, Aselsan ve TUSAŞ gibi savunma sanayisinin ana oyuncularına tedarik sağlayan ANDAR, aynı zamanda yurt dışındaki yenilikçi projelere de yüksek nitelikli çözümler sunuyor.

Aynı zamanda Türk savunma ve havacılık sanayisi için mihenk noktalarından birini oluşturacak Kale Grubu ile ANDAR’ın stratejik ortaklık anlaşması, 17’nci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı – IDEF 2025’te 24 Temmuz’da düzenlenen özel bir törenle imzalandı.

İDEF 2025’teki imza töreni, Kale Grubu adına Yönetim Kurulu Başkan Vekili Osman Okyay, Savunma ve Havacılık Grup Başkanı Ali Rıza Alptekin, Stratejiden Sorumlu Başkan Yardımcısı Abdullah Çerekçi ile ANDAR adına ise Kurucu Ortaklar Reşat Hakan Avcı, Serkan Kale ve Gökhan Koyuncu’nun katılımlarıyla gerçekleşti.

“Milli teknoloji hamlesine güç katacak bir sinerji yaratıyoruz”

Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Osman Okyay, imza törenindeki konuşmasında, “Kale Grubu olarak, merhum kurucumuz İbrahim Bodur'un ‘Bu topraklardan kazandığını yine bu topraklara yatırma’ vizyonuyla çıktığımız 68 yıllık sanayicilik yolculuğumuzda; her zaman ülkemiz için stratejik öneme sahip alanlara odaklandık. Savunma ve havacılık ise bu vizyonun en parlak yıldızlarından biridir.

Bu imzalarla birlikte Kale Grubu, portföy dönüşüm stratejisinin bir parçası olarak; Türkiye savunma ve havacılık sektörünün elektromekanik sistemler alanındaki önemli firmalarından ANDAR’ın ortağı oluyor. Bu ortaklık ile Kale Grubu olarak, ANDAR’ın yurt içi ve yurt dışı büyüme hedeflerine müşteri ve proje sinerjileriyle destek vererek, elektromekanik sistemler alanında da global oyuncu olma yolunda önemli bir adım attık.

Bünyesinde Kale Havacılık, Kale Jet Motorları ve Kale Pratt & Whitney gibi havacılık ve savunma sanayinde önemli yer tutan şirketlere sahip olan Grubumuz, bu stratejik adım ile ANDAR'ın yurt içi ve yurt dışı büyüme planına, müşteri ve proje sinerjileri ile destek verecek. Aynı zamanda Grubumuz şirketleri ile ANDAR'ın entegre çözümler geliştirmesini destekleyerek, savunma ve havacılık sektörlerindeki ayak izimizi geliştireceğiz, genişleteceğiz.

Ortak bir geleceğe atılmış bu vizyoner birliktelik; Türkiye’nin Milli Teknoloji Hamlesi’nin bir neferi olma sorumluluğumuzu daha da güçlendirecek ve kritik teknolojilerde dışa bağımlılığımızı azaltma hedefimize hizmet etmekle sınırlı kalmayacak, yerli ve milli teknolojimizi küresel arenaya daha güçlü taşınmasına katkı sağlayacaktır. Yaratacağımız bu güçlü sinerjiyle, küresel pazarda oyun kurucu bir rol üstlenerek bayrağımızı daha da yükseklere taşıyacağımıza yürekten inanıyoruz” diyerek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

“ANDAR, savunma ve havacılıkta yeni bir döneme adım atıyor”

İmza töreninde ANDAR adına konuşan Şirketin Kurucu Ortaklarından Reşat Hakan Avcı da, şu açıklamalarda bulundu:

“ANDAR olarak 2012 yılından bu yana, savunma ve havacılık sanayisinde kritik öneme sahip projelerde yerli ve özgün elektromekanik sistem çözümleri sunarak ülkemizin teknoloji altyapısına değer kattık. 2022 yılından itibaren ise, özgün tasarımlarımızla uluslararası projelere de imza atarak ihracat faaliyetlerimizi başarıyla genişlettik.

Uzun yıllara yayılan Ar-Ge çalışmalarımız ve son dönemde gerçekleştirdiğimiz üretim teknolojilerine yatırımlar sayesinde teknik kabiliyetlerimizi önemli ölçüde geliştirdik. Bugün ise artan müşteri taleplerini karşılamak, daha yüksek üretim kapasitesine ulaşmak için yeni adımlar atma zamanı geldi.

Bu kapsamda, sanayici mirası ve girişimciliğiyle alanında önder Kale Grubu ile stratejik açıdan çok değerli bir ortaklığa imza attık. Bu önemli ortaklıkla birlikte; üretim kapasitemizi artırarak, çok disiplinli tasarım ve mühendislik yetkinliğimizi daha da ileriye taşıyacağız. Dolayısıyla Türkiye’nin savunma sanayisinde, millileşme ve yerlileşme hedeflerine daha güçlü katkılar sunacağız. Ayrıca, uluslararası müşterilerimize, Türkiye’nin özgün mühendislik birikimine ve yüksek kalite standartlarına sahip ürünlere daha kolay erişim imkanı sağlayacağız.

Kale Grubu’nun köklü sanayi tecrübesi ve sürdürülebilir değer katma vizyonu ile ANDAR’ın alanındaki teknik yetkinliğinin harmanlandığı yeni bir döneme giriyoruz. Bu yeni dönemde, yenilikçi yaklaşım ve güçlü iş birliklerimizle ANDAR’ı küresel ölçekte söz sahibi bir ileri teknoloji şirketine dönüştürme yolculuğumuzu kararlılıkla sürdüreceğiz.”