Kale Grubu’nda üst düzey atama

Kale Grubu’nda gerçekleştirilen üst düzey atama ile Kasım 2023 itibarıyla Kurumsal Strateji ve İş Geliştirme’den sorumlu Başkan Yardımcılığı görevine Dr. Abdullah Çerekçi getirildi.

Çerekçi, yeni görevi kapsamında Kale Grubu portföy şirketlerinin strateji, yeni yatırımlar, stratejik birleşme ve satın alma süreçleri ile Kale Grubu’nun stratejik gördüğü sürdürülebilirlik ve dönüşüm projelerinin yönetiminden sorumlu olacak.

Lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde yapan Dr. Abdullah Çerekçi, yüksek lisans ve doktora eğitimini ise Texas A&M Üniversitesi Endüstri ve Sistem Mühendisliği’nde tamamladı. İş hayatına 2002 yılında Ford Otosan’da Üretim Planlama Uzmanı olarak adım atan Dr. Çerekçi, 2008 yılında Booz&Company’de Yönetim Danışmanlığı Proje Yöneticisi olarak çalışmaya devam etti. 2012 yılında ise Sabancı Holding’de Strateji Proje Yöneticisi görevini üstlendi. Dr. Çerekçi, 2013-2023 yılları arasında Zorlu Holding’te Strateji ve İş Geliştirme Müdürü ve ardından Strateji, Birleşme ve Satın Almalar Direktörü olarak görev yaptı.

Dr. Abdullah Çerekçi, aynı zamanda 2020 yılından bu yana Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nda Yurtdışı Yatırımlar İş Konseyi Başkanı, 2021’den bu yana ise Aegean Ventures’da Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaya devam ediyor.