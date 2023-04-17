Kale Seyahat filosunu genişletiyor

BURSA (EKONOMİ) - Kale Seyahat, son dönemde ortaya koyduğu başarılı ve yenilikçi atılımlarla adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz ay, filosuna ekleyeceği 60 aracın 18’inin teslim alan Kale Seyahat, kırk sekizinci yaşını kutladığı bu yılda, hızlı ve dinamik bir şekilde büyümeye devam ediyor. Mercedes Benz Türk Otobüs Pazarlama ve Satış Direktörü Osman Nuri Aksoy önderliğinde gerçekleşen ve Kale Seyahat Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Ali Rıza Çelebi’nin de yer aldığı teslimat töreni karayolu ile taşımacılık alanında büyük yankı uyandırdı.

“En genç araç filosuna sahibiz”

Kale Seyahat olarak yeni araçlar sayesinde mevcut konfora yenilikler katarak yolcuların seyahat memnuniyetini arttırmayı hedeflediklerini belirten Kale Seyahat Satış ve Pazarlama Direktörü Erhan Güler, “Müşteri memnuniyeti için her zaman kaliteli hizmetler sunmayı hedefliyoruz. Türkiye’nin en genç araç filosuna sahip olmanın verdiği heyecanla, filomuzu yeni ve konforlu araçlarla büyüterek yolcularımıza daha iyi hizmet vermeyi sürdürüyoruz.

Yolculuk kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlayan özellikleri ve satış sonrası hizmetlerinin başarılı olması nedeniyle filomuzu büyütürken, tercihimizi Mercedes markasından yana kullandık. Koşulsuz müşteri memnuniyeti ve sektöre hareket getirecek yenilikler öncelikli hedefimiz. Ayrıca bu vesileyle en yakın zamanda yeni güzergahların da sefer planına ekleneceğini, konforlu yolculukların Türkiye’nin dört bir yanına yayılmasının öncelikli hedefimiz olduğunu belirtmek isterim’’ dedi.