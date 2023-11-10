Kalekim, 10 milyon dolar yatırımla Irak’ta yeni üretim tesisi kuruyor

Kalekim, Irak’ta yatırımlarına devam ediyor. Şirket, Duhok’ta 10 milyon dolar yatırım ile yeni bir üretim tesisi kurulması kararı aldı.

Şirkten konuya ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, "Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından yapılan müzakere neticesinde, 09.11.2023 tarihli 2023/50 sayılı kararı ile Şirketimizin ana ihracat pazarı olan Irak'ta yatırım stratejisi doğrultusunda, yerel makamlarca tahsisi onaylanmış olan Duhok (Kwashe) bölgesindeki 27.000 m2'lik arazide, 10 milyon USD'lık yatırım ile 100.000 ton kuru harç ve 5.000 ton boya kapasitesine sahip bir üretim tesisinin kurulmasına toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir. Üretim tesisinin 2025 yılının ilk çeyreğinde seri üretime geçmesi beklenmektedir." denildi.