Kalekim’den 344 milyon lira net dönem kârı

Kalekim, 2023 yılı ilk 6 aylık finansal sonuçlarını açıkladı. 9 Ağustos 2023’te Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre Kalekim, 2022 yılının ilk yarısında 185,1 milyon TL olan net dönem karını, 2023 yılının aynı döneminde yüzde 86 oranında artırarak 343,7 milyon TL’ye çıkardı.

İlk yarı sonuçlarını değerlendiren Kale Holding CFO’su Haluk Alperat, ilk çeyrekteki büyüme performansının ikinci çeyrekte de sürdüğünü söyledi. Özellikle halka arz sürecinin ardından belirledikleri hedefler doğrultusunda attıkları adımların hem üretime hem de finansal yapılarına olumlu yansımalarının olduğunu belirten Alperat, “Bu yıla da finansal açıdan güçlü bir giriş yaptık. Yaptığımız yatırımlar ve iş birliklerinin de katkısıyla yılın ilk çeyreğinde elde ettiğimiz başarıyı ikinci çeyrekte de sürdürdük. 2022 yılının ilk 6 aylık döneminde 185,1 milyon TL olan net dönem karımızı, 2023 yılının aynı döneminde yüzde 86 oranında artırarak, 343,7 milyon TL’ye çıkardık. Aynı şekilde yurt içi satışlarımızı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 85, yurt dışı satışlarımızı da yüzde 39 oranında arttı. Yılın ilk yarısındaki FAVÖK marjımız, 2022 yılının aynı döneminde göre 20 baz puan artarak yüzde 22,9 olarak gerçekleşti. Brüt kar marjımız da 40 baz puan iyileşerek yüzde 39 seviyesine ulaştı. Tüm bunlarla birlikte yılın ilk 6 ayındaki net satışlarımız ise yüzde 69 artışla 1,45 milyar TL’ye ulaştı. Böylece ilk çeyrekteki güçlü büyümemizi yılın ikinci çeyreğine de taşımış olduk.” şeklinde konuştu.

GES yatırımıyla enerjide maliyeti düşürecek

Kalekim Genel Müdürü Timur Karaoğlu ise, şunları kaydetti: “Daha iyi bir dünya ve sürdürülebilir bir gelecek adına temiz enerji noktasında yatırımlarımız var. Pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşı ile artan ve iç dinamiklerin de etkisiyle ülkemizde rekor fiyatlara ulaşan enerji maliyetlerini düşürmek adına güneş enerjisi santrali (GES) kurma kararı aldık. Yozgat Yerköy’deki Kaleseramik Özel OSB’de yapacağımız toplam 7.19 mWp kapasitesindeki GES yatırımı ile enerji maliyetlerimizi düşürmenin yanında karbon ayak izimizi daha da küçültmeyi hedefliyoruz. Öncelikli olarak, grup içi ihtiyacı karşılamak üzere hayata geçirmeyi planladığımız GES yatırımı için, elektrik-inşaat-mekanik işler dâhil olmak üzere anahtar teslim 6,05 milyon dolar bedel ile sözleşme imzaladık. ÇED uygunluk başvurusu tamamlanan ve 2024 yılının başında faaliyete geçirmeyi planladığımız GES yatırımımızın finansmanının yüzde 70’ini uzun vadeli yatırım kredisinden, yüzde 30’unu da kendi özkaynaklarımızdan karşılayacağız. GES yatırımımız faaliyete geçtiğinde, üreteceği elektriğin yaklaşık yüzde 50'siyle şubelerimizin elektrik tüketimini karşılamayı, diğer yüzde 50’yi de şebekeye vermeyi planlıyoruz.”