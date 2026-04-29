Kalender Makina’dan ihracat hamlesi: Hedef, ciroda daha güçlü pay

Mustafa Tüysüz / EKONOMİ

Havalı diyafram pompalarından brülör sistemlerine, kızgın yağ ve buhar kazanlarından hidrolik ve pnömatik çözümlere kadar geniş bir ürün portföyüne sahip olan şirket, aynı zamanda yedek parça temini, bakım ve onarım hizmetleriyle de müşterilerine kapsamlı çözümler sunuyor. Üretimde yerli ürün kullanımına öncelik verdiklerini belirten Polat, montaj ve satış sonrası hizmetlerde de aktif rol üstlendiklerini vurguladı.

Ürünlerin özellikle gemi inşa sektöründe yoğun talep gördüğünü ifade eden Polat, havalı diyafram pompalarının ise yaklaşık 200 farklı sektörde kullanıldığını dile getirdi.

Satışlarda daralma dikkat çekti

2026’in ilk çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla daha zorlu bir süreç yaşadıklarını aktaran Polat, artan maliyetlere rağmen satışların gerilediğini belirtti. “Fiyatlar iki katına çıkmasına rağmen pompa satışlarımız ciddi oranda düştü. Bu tablo finansal dengelerimizi de olumsuz etkiledi” dedi.

Özellikle yükselen kargo maliyetlerinin dış ticaret operasyonlarını zorlaştırdığını ifade eden Polat, bakım ve onarım faaliyetlerinde ise Yalova ve Tuzla bölgelerinin öne çıktığını söyledi. Sektörde nakit akışı kaynaklı sıkıntıların da giderek arttığına dikkat çekti.

Yeni rota Avrupa pazarı

İhracat faaliyetlerine hız vermek istediklerini belirten Polat, hâlihazırda Sırbistan, Yunanistan ve İtalya’ya ürün gönderdiklerini ifade etti. Yeni hedeflerinin Avrupa pazarında daha güçlü bir yer edinmek olduğunu vurgulayan Polat, “İhracatın payını artırarak riskleri dağıtmak ve daha sürdürülebilir bir büyüme yakalamak istiyoruz” diye konuştu.

Nitelikli iş gücü en büyük sorunlardan biri

Sektörde yaşanan en önemli problemlerden birinin nitelikli teknik personel eksikliği olduğunu belirten Polat, özellikle yabancı dil bilen çalışan bulmakta zorlandıklarını söyledi. Bu sorunun sektör genelinde yaygın olduğuna işaret eden Polat, çözüm için sanayi ile eğitim kurumları arasında daha güçlü iş birlikleri kurulması gerektiğini ifade etti.