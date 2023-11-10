Kaleseramik’ten 809 milyon lira net dönem kârı

Kaleseramik, 2023 yılının ilk üç çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamalara göre, Kaleseramik’in ilk 9 aydaki net dönem karı 809 milyon TL oldu. Şirket, 2022 yılının ilk 9 ayında 4,2 milyar TL olan net satışlarını ise, bu yılın aynı döneminde 5,4 milyar TL’ye yükseltti.

Kale Grubu Finans Başkan Yardımcısı – CFO’su Haluk Alperat, Kaleseramik’in güçlü performansını üçüncü çeyrekte de devam ettirdiğini belirterek, şunları söyledi: “2023 yılı, şirketimiz ve grubumuz için olduğu kadar ülkemiz için de çok özel bir yıl. Cumhuriyetimizin 100’üncü kuruluş yıldönümünü kutladığımız bu özel yılda; halka arz gibi, Kalesinterflex yeni üretim hattını hizmete almak gibi önemli atılımlar yaptık. Bununla birlikte şirketimiz 2023 yılının ilk 9 ayındaki performansı da bu güzel gelişmelere eşlik etti. 2022 yılının ilk 9 ayında 499 milyon TL olan net dönem karımız, 2023’ün aynı döneminde önemli bir artışla 809 milyon TL’ye yükseldi. Yine 1 Ocak-30 Eylül 2022 arasını kapsayan yılın ilk 9 ayındaki dönemde 4,2 milyar TL olan net satışlarımız, bu yılın aynı döneminde 5,4 milyar TL’ye ulaştı. Bu süreçte ayrıca toplam varlıklarımız ise yaklaşık 2.5 kat artarak, önemli bir sıçrama yaptı. Geçen yılın ilk 9 ayında 4,3 milyar TL olan toplam varlıklarımız, bu yılın aynı döneminde 10 milyar TL’nin üzerine çıktı. Yeni yatırımlarımızın da katkısıyla bu başarımızı istikrarlı bir şekilde devam ettirmeyi hedefliyoruz.”

“704,5 milyon TL tutarında yatırım gerçekleştirdik”

Kaleseramik Genel Müdürü Altuğ Akbaş da yıl sonu hedeflerine adım adım yaklaştıklarını ve yılı beklentilerinin de üstünde kapatacaklarına inandıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti: “Kaleseramik olarak, 2023 yılında başarılı halka arz programı ile birlikte yeni yatırım ve iş birliklerinin yanı sıra sürdürülebilirlik ve dijitalleşme alanındaki çalışmalara odaklandık. Bu kapsamda, 2023’ün ilk 9 aylık yatırım planında 704,5 milyon TL tutarında maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı gerçekleştirdik. Stratejik hedeflerimiz doğrultusunda, bu tutarın yaklaşık 435,5 milyon TL’si Granit Slab yeni ve satış getirici yatırımlara, kalan bölüm ise vitrifiye, teknoloji yenileme, LPG tesisi, kalıplar ve IT alanlarındaki yatırımlara aktarıldı. Yeni büyük ebatlı porselen plaka üretim hattımızın yatırımını tamamlayarak, 27 Temmuz 2023’teki resmi açılışıyla birlikte Ağustos ayında seri üretime başladık. Ayrıca GES (Güneş Enerji Santrali) yatırımı ile ilgili fizibilite çalışmalarımız ve başvuru sürecimiz devam ediyor. Sürdürülebilir üretim teknolojimizi temiz enerji ile destekleyerek, daha iyi bir dünya yolculuğumuzu ve ‘İyi Bak Dünyana’ hareketimizi daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz."

İlk 9 ayında seramik kaplama malzemelerinde 29 milyon 51 bin 920 metrekare, vitrifiyede ise 59 bin 970 adet üretim gerçekleştirdiklerini bildiren Akbaş, mobilya ürün grubunda ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla üretimi yüzde 33,9’luk bir artışla 55 bin 980 modüle çıkardıklarını söyledi.