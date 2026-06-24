Kalkınma Bankası'ndan 350 milyon dolarlık finansman anlaşması
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarının finansmanı amacıyla Japon Uluslararası İşbirliği Bankası ile 350 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladı.
Kalkınma Bankası, Japonya'dan 350 milyon dolarlık kredi sağladı.
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB), yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarına yönelik yeni bir dış kaynak anlaşmasını hayata geçirdi.
Banka, Japon Uluslararası İşbirliği Bankası (JBIC) ile 350 milyon dolar tutarında kredi anlaşması imzaladığını açıkladı.
Söz konusu finansmanın, Türkiye'de yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarında gerçekleştirilecek yatırımların desteklenmesinde kullanılması planlanıyor.