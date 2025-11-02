Kalkınma Yatırım Bankası’nın Entegre Raporu Asya’da zirveye çıktı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Türkiye’nin kalkınma finansmanı alanındaki öncü kuruluşlarından biri olan Kalkınma Yatırım Bankası, sürdürülebilirlik ve etki yönetimi konusundaki çalışmalarını entegre raporlama standartlarına taşıdığı Entegre Raporuyla uluslararası bir başarıya imza attı. Bankanın Global Reporting Initiative (GRI) standartlarına uygun hazırladığı Entegre Rapor, Asya kıtasında entegre raporlama alanındaki en önemli platformlardan Asia Integrated Reporting Awards 2025’te “Asya'nın En İyi Entegre Raporu” seçildi.

Bankadan yapılan açıklamada, çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) alanlarındaki faaliyetlerin şeffaf ve ölçülebilir şekilde ortaya konduğu raporun, özellikle “sosyal ve çevresel etkinin ölçülebilirliği” yönüyle dikkat çektiği belirtildi. Raporun bugüne kadar uluslararası arenada birçok ödül aldığına vurgu yapılarak, “Ülkemizin kalkınma finansmanı kuruluşu olarak Entegre Raporumuzun uluslararası alanda örnek gösterilmesinin gururunu taşıyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Uluslararası akademik referans olacak

Açıklamada, entegre raporlama yaklaşımının kritik kavramlarından olan “çifte önemlilik” ilkesinin doğru ve eksiksiz uygulanmasının, raporun başarı hikayelerinden biri olduğu aktarıldı. Banka, karbon emisyonları gibi çevresel etkilerin yanı sıra sosyal etkinin de sayısal verilerle hesaplandığını, yaratılan toplumsal etkinin finansal karşılığının uluslararası ölçüm metodolojileriyle ortaya koyulduğunu bildirdi.

Banka, raporun İngilizce versiyonunun uluslararası itibarı bulunan akademisyenlerce “örnek rapor” olarak paylaşılacağını da duyurdu. Sürdürülebilirlik ve Etki Yönetimi ekibinin de kısa süre içinde paydaşlarla rapor üzerinde detaylı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştireceği kaydedildi.