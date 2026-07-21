Kalyon Güneş Teknolojileri'nden 457 milyon liralık satış sözleşmesi
Kalyon Güneş Teknolojileri, yurt içi yerleşik bir şirketle güneş enerjisi panellerinin satışına ilişki 457,2 milyon TL tutarında sözleşme imzaladı.
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Kalyon Güneş Teknolojileri, yurt içi yerleşik bir şirketle güneş enerjisi panellerinin satışına yönelik 457,2 milyon TL bedelli sözleşme imzaladığını açıkladı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, sözleşme kapsamında teslimatların tamamlanması ve satışın hasılata yansımasının 2026 yılı sonuna kadar gerçekleşmesi planlanıyor.