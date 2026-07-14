Kalyon Güneş'ten 128 milyon dolarlık panel anlaşması
Kalyon Güneş, daha önce ön satış sözleşmesini duyurduğu güneş paneli satışında nihai sözleşmeyi imzalarken, sözleşme tutarı 128 milyon doların üzerine yükseldi.
Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, daha önce ön satış sözleşmesini duyurduğu güneş paneli satışına ilişkin nihai sözleşmenin imzalandığını açıkladı.
Şirket, 11 Mart 2025 tarihinde yurt içinde yerleşik bir şirketle 124,56 milyon dolar tutarında ön satış sözleşmesi imzaladığını duyurmuştu.
Açıklamaya göre taraflar arasında imzalanan nihai sözleşmeyle birlikte satış tutarı 128,07 milyon dolara yükseltildi.
Şirket ayrıca sözleşme kapsamındaki güneş panellerinin teslimatlarına başlandığını bildirirken, teslimatların 2026 yılı sonuna kadar tamamlanarak hasılata yansımasının beklendiğini kaydetti.