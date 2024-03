Kalyon Holding’de üst düzey atamalar

Kalyon Holding, 2024 yılına yönetimsel düzeyde yeni atamalar gerçekleştirerek başladı. Holding geçtiğimiz yıl da; global arenada güçlü bir oyuncu olmak adına, kamuda ve ekonomi yönetiminde önemli görevlerde bulunmuş Lütfi Elvan’ın Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak göreve başlaması ve 2019 yılından bu yana Strateji ve Finansal İlişkiler Grup Başkanlığını başarıyla yürüten Mustafa Koçar’ın CEO’luk görevine getirilmesi ile birlikte kurumsallaşma yönünde önemli adımlar atmıştı.

Kalyon Holding’te ilk devir teslim Kalyon İnşaat’ta yaşandı. Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini başarı ile yürüten Mehmet Kalyoncu; İGA İstanbul Havalimanındaki ilave yatırımlara, İstanbul’un nitelikli konut arzına ve depremden büyük hasar gören şehirlerin yeniden ihyasına yoğunlaşması sebebiyle bu görevini Murathan Kalyoncu’ya devretti. Mehmet Kalyoncu aynı zamanda Kalyon Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine de getirildi. Kalyoncu’nun İGA’daki ve Kalyon Holding’teki Yönetim Kurulu üyelikleri aynı şekilde devam ediyor.

Finansman ve dış pazar deneyimi ile Holding’teki görevlerini başarı ile sürdüren Murathan Kalyoncu bu atama sonrasında Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanlığı’na getirildi. Murathan Kalyoncu’nun Kalyon Holding’teki Yönetim Kurulu Üyeliği de devam ediyor.

Bir başka atama da Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin Mütevelli Heyeti Başkanlığı’nda yaşandı. Cemal Kalyoncu görevini; bugüne kadar Mütevelli Heyeti Başkan Vekili olarak başarılı çalışmalara imza atan ve 15 yıl gibi kısa bir sürede Üniversite’yi zirveye taşımaya öncülük eden Haluk Kalyoncu’ya devretti. Haluk Kalyoncu, Eğitim ve Hizmet Vakfı Başkanlığı’nın yanı sıra Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevlerini sürdürmeye devam ediyor.

Söz konusu devir teslimlerin yanı sıra iki başarılı ismin ataması daha yapıldı. Bu çerçevede; Kaan Zaimoğlu Finans Grup Başkanı (CFO) olarak, Gökhan Yıldız ise Kalyon Kentsel’e İcra Kurulu Üyesi olarak atandı.

Değişen dünya düzeni, küresel rekabetin dinamikleri ve kurumsallaşmanın gerekliliği doğrultusunda; başta Kalyon PV ve Kalyon Enerji olmak üzere Holding’in tüm iştiraklerinde her geçen yıl daha da yüksek bir performans sergilediklerini ve insan kaynağını da bu amaç doğrultusunda güçlendirdiklerini dile getiren Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bildiğiniz üzere 80’inci yılımızı kutlayacağımız 2024 yılına büyük umutlarla, birlikte çok daha büyük başarılara imza atacağımız bir yıl olması temennisiyle ve iddialı hedefler koyarak girdik. Bu amaca ulaşma noktasında en önemli dayanağımız, her zaman olduğu gibi değerli çalışanlarımız ve yönetim kadromuzdan oluşan büyük Kalyon Holding ailesidir. Bir asırlık Cumhuriyetimizin 79 yılına şahitlik eden ve “Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır” inancıyla her zaman daha iyisini yapmak için gayret sarf eden Holdingimiz, başarısını değişen dünya düzenine, rekabete ve kurumsallaşmanın gerekliliğine ayak uydurabilmesine borçludur. Rahmetli babamdan ağabeylerimle devir aldığım ‘baret’i elden ele yeni nesillere emanet ederek, bu günlere gelmiş köklü bir ailenin bir ferdi olarak gururluyum. Holdingimizdeki bu bayrak değişimi ve atamaların büyüme stratejilerimize büyük bir katkı sunacağına can-ı gönülden inanıyorum. Kalyon Holding’in gelecek hedeflerine doğru yürürken, gücümüze güç katacağına inandığım tüm yöneticilerimizin yeni görevlerinin kendileri ve şirketimiz adına hayırlı uğurlu olmasını temenni ederek; kendilerine başarılar diliyorum. 80 yıla dayanan kurumsal tarihçemiz boyunca olduğu gibi; büyüyen ve güçlenen insan kıymetimizle, değerlerimize bağlı kalarak, misyonumuzu ve vizyonumuzu sürdürmeye devam edeceğiz.”