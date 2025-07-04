Kalyon İnşaat Tuna Nehri’ni aştı! Avrupa’nın enerji arz güvenliğine katkı sağlayacak

Tuna Nehri’nin altından maksimum derinliği 63 metre ve uzunluğu 1815 metre olan bu geçiş; zorlu jeolojik koşullarda özel mühendislik ve teknik kabiliyet ile gerçekleştirildi.

Avrupa’nın enerji arz güvenliğine katkı sunacak

Son fazı da başarıyla tamamlanan doğal gaz boru hattı projesi, Avrupa’nın enerji arz güvenliğine önemli katkılar sunacak.

Kalyon İnşaat, 2023 Haziran ayında inşaatına başladığı Romanya’nın Karadeniz Kıyısı - Podişor Doğal Gaz Boru Hattı projesinin en zorlu aşamasını başarıyla tamamladı. Projenin 4 nehir geçişinin en uzunu olan 1815 metrelik Tuna Nehri geçişi 63 metre derinlikte ve 151 adet 12 metrelik borunun inşası ile gerçekleşti. Avrupa'da dönüm noktası niteliğinde olan bu geçiş; çapı, jeolojik karmaşıklığı ve mobilize ekipman ölçeğiyle uygulamada birçok ilk’e imza atıyor.

Proje “Avrupa Birliği Ortak Fayda Projesi” listesinde

Kalyon İnşaat tarafından yapılan Karadeniz Kıyısı-Podişor Doğalgaz Boru Hattı projesi “Avrupa Birliği Ortak Fayda Projesi” listesinde yer alıyor. 500 milyon Euro yapım bedeli olan proje, Romanya’nın Karadeniz’de yer alan doğal gaz rezervlerinde yapacağı kapasite artırımı ile çıkaracağı ilave gaz kaynaklarını ülkenin iç kesimlerindeki bağlantı noktalarına ulaştırarak Avrupa Birliği ile Romanya’nın artan gaz ihtiyacının karşılanması ve enerji arz güvenliğinin sağlanması açısından önem taşıyor.

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle, Ukrayna üzerinde Avrupa’ya gaz akışının sekteye uğradığı son dönemde, Slovakya başta olmak üzere Almanya, İtalya, Hollanda, Avusturya gibi ülkelerin enerji tedariğinde sorun yaşamaya başlaması, şu anda devam etmekte olan projenin taşıdığı kritik önemi bir kez daha öne çıkarıyor.

Murathan Kalyoncu: “Tuna Nehri’ni Aştık”

Projenin en zorlu ve önemli aşaması olan Tuna Nehri geçişini başarıyla tamamladıklarını vurgulayan Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Kalyoncu şunları söyledi:

“Tuna Nehri, benim hatıralarımda Plevne Marşı olarak bildiğimiz kahramanlık marşının bir simgesi olarak yer alıyor. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz projelerle yerli ve milli bir şirket olarak ülkemizi uluslararası alanda gururla temsil ederek, bu projemizle de tıpkı Plevne Marşı’nda olduğu gibi bir kahramanlık hikayesi ortaya çıkarma gayretindeyiz. Avrupa’ya gaz iletiminde büyük rol oynayacak Karadeniz Kıyısı- Podişor Doğal Gaz Boru Hattı projesinin en zorlu aşaması olan Tuna Nehri geçişini başarıyla tamamlamış olmak hepimiz için büyük bir gurur kaynağı. Bu aşamada en önemli jeolojik zorluk, yüksek bir sondaj kuyusu istikrarsızlığı riski oluşturan zemin koşullarının varlığıydı. Bu sorunlar için, uygulama öncesinde ek jeoteknik araştırmalar ve mühendislik iyileştirmeleri yapıldı.

Güçlü ekonomik, kültürel ve insani bağlara sahip olduğumuz Romanya’da gerçekleştirdiğimiz bu projenin Tuna Nehri geçişinde; boru güzergahında yaşanabilecek olası yeraltı çöküntülerini önlemek adına, daha stabil olan kireç taşı içerisinden geçecek şekilde dizayn çalışmalarını revize ettik. Derinliği 62,74 metreye indirdik. Projenin nehir geçişi, Avrupa’da yapılan en uzun HDD (yatay yönlü sondaj) nehir geçiş uygulamalarından biri olma özelliği taşıyor. HDD geçişlerinin başarıyla gerçekleştirilmesi, kazısız teknolojide önemli bir başarıya işaret ediyor. Zorlu zemin koşulları, özel olarak tasarlanmış çözümler ve büyük ölçekli ekipman mobilizasyonunun birleşimi, bu projeleri Avrupa'da dönüm noktası olan geçişler olarak ayırmaktadır.”

"Projenin son fazını tamamladık"

Murathan Kalyoncu sözlerine şöyle devam etti: “Karadeniz Kıyısı-Podişor Doğalgaz Boru Hattı projesi, bizim için ihale sürecinden bu yana büyük önem taşıyor. AB ihale kanunlarına göre yapılan ihaleyi; Avrupa'nın en büyük firmalarını geride bırakıp teknik olarak tam puan alarak kazandık. O günden bu yana da işinin ehli profesyonel ekiplerimizle, büyük bir titizlikle çalışmalarımızı sürdürüyor, projenin son fazını tamamlamış bulunuyoruz.”

Karadeniz Kıyısı–Podişor Doğalgaz Boru Hattı hizmete alınacak

Tuna Nehri geçişinin tamamlanmasıyla birlikte projenin son aşaması da başarıyla gerçekleştirilmiş olup, son bağlantıların yapılmasının ardından Karadeniz Kıyısı–Podişor Doğalgaz Boru Hattı’nın kısa süre içerisinde hizmete alınması planlanmaktadır.

Podişor Doğal Gaz Boru Hattı hakkında

Kalyon İnşaat, 2020 yılında Romanya’nın Karadeniz Kıyısı - Podişor Doğal Gaz Boru Hattı ihalesini kazandı. SNTGN TRANSGAZ ile imzaların atılmasının ardından projenin inşası için 2023 Haziran ayında işe başlama talimatı verildi. Kalyon İnşaat, Avrupa Birliği ihale kanunlarına göre yapılmış, şeffaf ve zorlu geçen ihaleyi, Avrupa'nın en büyük firmalarını geride bıraktı ve teknik olarak tam puan alarak kazandı.

Bu başarıda proje için en iyi teknik çözümün sunulması ve TANAP Doğal Gaz Boru Hattı ile Silivri BOTAŞ Doğal Gaz Depolama Tesisi gibi projelerde şirketin gösterdiği mühendislik kabiliyeti ve tecrübesi etkili oldu.

· Toplam 308 kilometre uzunluğunda 48 ve 40 inçlik boru çapına sahip olan Tuzla – Podişor Doğal Gaz Boru Hattı inşa edildi.

· Hat, BRUA koridoru ile birleşecek. (BRUA koridoru; Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Avusturya üzerinden geçen Avrupa'nın enerji güvenliği açısından çok önemli bir koridor.)

· Proje kapsamında, boruların temini, 20 adet vana istasyonu, enerji temini, katodik koruma ve fiber optik imalatları da yapıldı.

· Projede yaklaşık 1200 kişi istihdam edildi.

· Projenin yapım bedeli yaklaşık 500 milyon Euro.

· Yıllık 12 milyar metreküpü aşkın kapasiteye sahip olacak.

· Karadeniz Kıyısı – Podişor Doğal Gaz Boru Hattı Projesi, AB’nin Kasım 2015 tarihli Avrupa Komisyonu Ortak Fayda Listesi Projeleri kapsamında hayata geçirilirken; proje gerek Romanya gerekse de AB açısından stratejik bir öneme sahip. Bu paralelde enerji pazarı entegrasyonu, sürdürülebilirlik ve enerji arzı güvenliğine kayda değer katkı yapan ve enerji koridoru oluşturmak için gerekli olan projeler, AB Komisyonu tarafından “Ortak Fayda Listesi Projeleri” olarak değerlendiriliyor.

· Karadeniz Kıyısı – Podişor Doğal Gaz Boru Hattı Projesi kapsamında ayrıca, Kalyon İnşaat tarafından yaklaşık 100 bin ton ağırlığında çelik boru da tedarik edildi.