Kalyon PV Genel Müdürü Dr. İhsan Kulalı: G12R TOPCONPlus güneş hücre teknolojisi yatırımını tamamladık

ANKARA (EKONOMİ)

Türkiye’nin ve Avrupa’nın ilk entegre güneş paneli üretim merkezi olan Kalyon PV, ileri teknoloji yatırımlarına devam ediyor.

Genel Müdür Dr. İhsan Kulalı, yüksek teknolojiye sahip ürünlerin yanı sıra bayilik sistemiyle de daha erişilebilir ve hızlı bir hizmet yapısı oluşturduklarını belirtti.

Yerli üretim kapasitesi, Ar-Ge yatırımları ve verimli ürün portföyüyle Türkiye’nin enerji bağımsızlığına katkı sağladıklarını vurgulayan Kulalı, küresel pazarda da rekabetçi bir konumda bulunduklarını ifade etti.

Kalyon PV’nin yeni nesil hücre teknolojilerine yönelik stratejik yatırımları kapsamında G12R TOPConPlus hücre teknolojisinde yatırım sürecini tamamladıklarını belirten Kulalı şöyle konuştu:

"En gelişmiş güneş teknolojilerinden biri olarak gösterilen G12R TOPConPlus hücreler; yüksek verimlilik oranları ve düşük degradasyon performansı avantajlarıyla öne çıkarken, zorlu iklim ve saha koşullarında dahi yüksek performans sürekliliği sunuyor. Bu özellikleriyle yatırımcılara uzun vadeli üretim güvencesi sağlıyor."

Firmanın ürünlerini Yatırım Teşvik Belgesi (YTB) kriterlerine uygun olarak geliştirmesi sayesinde, proje yatırım tutarlarının yüzde 30’una varan oranlarda devlet teşviklerinden yararlanabilme imkanının oluştuğunu söyleyen Kulalı, “Bu durum, yatırım geri dönüş sürelerini kısaltırken yenilenebilir enerji yatırımlarının finansal erişilebilirliğini de artırıyor” dedi.

Bayilik Sistemi ile yaygın hizmet hedefleniyor

Kalyon PV’nin bayilik sistemiyle Türkiye genelinde daha da yaygın bir hizmet ağı kurduğunu belirten Kulalı, Ankara dışında ilk etapta Trabzon, İstanbul, Şanlıurfa ve Konya’da yetkili bayileri aracılığıyla toplam 34 şehirde satış ve müşteri hizmeti sunduklarını açıkladı.

Marmara’dan Karadeniz’e, İç Anadolu’dan Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne uzanan bayilik sisteminde; bölgesel olarak güçlü ve sektörel deneyimi olan iş ortaklarıyla çalıştıklarını, satışın yanı sıra teknik danışmanlık, proje geliştirme, kurulum ve satış sonrası hizmetleri de kapsayan entegre bir çözüm yapısı sunduklarını belirtti.

Kulalı ayrıca “KIWA PVEL tarafından 2025 yılında ‘Top Performer’ ödülüne layık görülmemiz, ürünlerimizin uluslararası kalite, dayanıklılık ve performans kriterlerindeki başarısını ortaya koymaktadır. Sertifikalı üretim yapımız, kalite odaklı süreçlerimiz ve bayilik sistemimizle müşteri memnuniyetini merkeze alıyor; yatırımcılarımıza güvenilir ve kârlı yatırım imkânları sunuyoruz” dedi.

Sürdürülebilirlik temelli, regülasyonlara uygun üretim

Kalyon PV’nin üretimde sürdürülebilirlik ve regülasyonlara uyum yaklaşımını benimsediğini, Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında öne çıkan Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) doğrultusunda; demir-çelik, alüminyum, çimento, gübre, elektrik ve hidrojen sektörlerinde dönüşümün kritik önemine dikkat çeken Kulalı, yenilenebilir enerji çözümlerinin bu dönüşümün temel yapı taşlarından biri olduğunu vurguladı.

Kalyon PV’nin yatırımına başladığı Viranşehir Öz Tüketim GES sayesinde düşük karbon ayak izine sahip üretim altyapısı, enerji verimliliği odaklı operasyonları ve dijitalleşme destekli süreç yönetimi ile hem kendi faaliyetlerinde hem de müşterilerinin projelerinde sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sunduğunu belirten Kulalı, Environmental Product Declaration (EPD) belgesine sahip olduklarını, teslim ettikleri ürünlerin çevresel etkilerinin uluslararası standartlara uygun olarak raporlanabildiğini bunun da yatırımcılara ölçme, raporlama ve yeşil finansmana erişim açısından avantaj sağladığını belirtti.

Kalyon PV yerli üretim gücü ve teknoloji altyapısıyla büyüyor

Firmanın küresel pazarda büyüme hedefine dikkat çeken Kalyon PV Genel Müdürü Dr. İhsan Kulalı şu bilgileri verdi:

“Enerji dönüşümünün hız kazandığı bu dönemde, yerli üretim gücümüz ve ileri teknoloji altyapımızla sürdürülebilir büyüme yolculuğumuza kararlılıkla devam ediyoruz.

Güneş enerjisi sektöründe Turquality Destek Programı kapsamına alınan ilk şirket olarak, küresel pazarlarda marka gücümüzü ve rekabetçiliğimizi daha da artırmayı hedefliyoruz.

100’ü aşkın araştırmacı ve mühendisin yer aldığı, yenilenebilir enerji alanındaki en büyük Ar-Ge Merkezlerinden birine sahibiz. Enerji depolama sistemleri ve uzay hücresine yönelik tasarım ve üretim projeleri gibi katma değerli ürün geliştirme çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”