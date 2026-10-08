Kalyon PV güneş paneli üretimi için ABD'de fabrika kuruyor

Kalyon PV, küresel büyüme stratejisi doğrultusunda ABD'de güneş teknolojileri üretimine yönelik yeni bir fabrika kurma kararı aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kalyon PV, Ankara'daki entegre üretim tesisinde düzenlediği yatırımcı toplantısında ABD yatırımının yanı sıra şirketin ulusal ve uluslararası büyüme stratejisini, üretim ve teknoloji kabiliyetlerini, finansal görünümünü ve gelecek hedeflerini paylaştı.

Kalyon PV Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Kalyoncu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, çok sayıda yatırımcı ve analist katıldı. Kalyon Holding Strateji ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü Gözde Çivici moderasyonunda gerçekleştirilen etkinlikte, Kalyon PV Yönetim Kurulu Üyesi Ali Murat Soydan şirketin stratejisini ve hedeflerini, Kalyon PV Üst Yöneticisi (CEO) Görkem Suner üretim kabiliyetlerini ve teknolojik altyapılarını, Kalyon PV Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı (CFO) Can Ungun da finansal görünümünü yatırımcılarla paylaştı. Kalyon Holding CEO'su Mustafa Koçar ise şirketlerin büyüme planlarını ve gelecek dönem önceliklerini aktardı.

Yatırımcılar ve analistler, sunumların ardından gerçekleştirilen fabrika gezisinde ingottan wafer'a, hücreden panele uzanan üretim süreçlerini yerinde inceleme fırsatı da buldu.

Küresel büyüme hedefiyle gerçekleştirilen stratejik yatırım kapsamında, ABD'de kuruluşu tamamlanan ve şirketin çoğunluk hissedarı olduğu ortaklık bünyesinde yeni bir üretim tesisi kurulması planlanıyor. Söz konusu tesiste, ülkedeki ilgili mevzuat ve yerlilik şartlarına uygun şekilde başta güneş panelleri olmak üzere güneş enerjisi sektörüne yönelik ürünlerin imal edilmesi ve ABD pazarına doğrudan satışının yapılması hedefleniyor. Aynı yapı üzerinden pazarda satış ve pazarlama organizasyonunun da oluşturulması amaçlanıyor.

Güneş enerjisi yatırımlarının hız kazandığı ABD pazarı, yerli üretimi destekleyen teşvik mekanizmaları ve artan talebiyle Kalyon PV'nin uluslararası büyüme stratejisinde önemli bir konumda bulunuyor. ABD'nin 2035'e kadar güneş enerjisi kurulu gücünü dikkati çekici ölçüde artırmaya yönelik hedefleri ve yerli üretime sağlanan avantajlar, yatırım kararının stratejik zeminini güçlendiriyor.

Yatırım süreci, vergi, hukuk ve yatırım alanlarında ABD'de yerleşik bir danışmanlık firmasıyla yürütülüyor. Şirket, yatırım kapsamında federal düzeydeki vergi teşvikleri ile eyalet ve yerel düzeyde sunulan ekonomik kalkınma teşviklerinden yararlanmayı öngörüyor.

"Yeni bir döneme giriyoruz"

Açıklamada toplantıda yaptığı konuşmaya yer verilen Murathan Kalyoncu, Türkiye'de edinilen üretim deneyimini uluslararası pazarlara taşıma hedeflerini vurguladı.

"Enerjide Tam Bağımsız Türkiye" vizyonuyla yaktıkları meşaleyi her geçen gün daha ileri taşıdıklarını aktaran Kalyoncu, şunları kaydetti:

"Kurulduğumuz günden bu yana, Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise sayılı güneş enerjisi santrali olan Kalyon Karapınar GES başta olmak üzere sektörümüzün ihtiyaç duyduğu panelleri ürettik. AR-GE'ye, teknolojiye, insan kaynağımıza sürekli yatırım yaptık. Bu sayede, birçok başarıya imza attık. Bugün Türkiye'de kazandığımız bu deneyimi ve üretim gücünü global pazarlara taşıyacak yeni bir döneme giriyoruz. ABD'de kuruluşunu tamamladığımız şirketimiz, uluslararası büyüme stratejimizin önemli adımlarından biri. Yaptığımız her yatırım üretim gücümüzü, girdiğimiz her yeni pazar global büyüme stratejimizi güçlendiriyor. Gelecek vadeden ve sürdürülebilir karlılık sunan yatırımlarımızla ülkemiz, hissedarlarımız ve tüm paydaşlarımız için değer yaratmaya devam edeceğiz."

Şirketin yönetim kurulu ve icra kadrosundaki yenilenmeye değinen Kalyoncu, yeni yönetimin farklı fikirleri ve deneyimleri aynı masa etrafında buluşturduğunu aktardı.

Söz konusu birlikteliğin Kalyon PV'nin üretim, teknoloji geliştirme ve büyüme hedeflerine güç katacağını belirten Kalyoncu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu yeni dönemi yalnızca bir yönetim değişikliği olarak görmüyoruz. Yeni bir sinerji ve enerjiyle güçlü bir icra dönemi olarak görüyoruz. Yatırımcılarımızla yalnızca finansal sonuçlarımızı değil, bu sonuçların arkasındaki üretim gücümüzü, teknolojik yetkinliğimizi ve güçlü organizasyon yapımızı da paylaşmak istiyoruz. Türkiye'nin yenilenebilir enerjideki geleceğine, güneş teknolojilerindeki kabiliyetimize ve ekibimize inanıyoruz."