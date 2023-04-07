Kalyon PV’de toplam güç 2 GW’a ulaştı

Hüseyin GÖKÇE / ANKARA -Güneş enerjisi teknolojisinin tüm unsurlarını tek çatı altında yürüten bu alanda dünyanın en büyük yatırımlarından olan Ankara’daki Kalyon PV’nin 3. Faz yatırımı da tamamlandı. Böylece kurulduğu 2020 yılında 500 MW olan kurulu güç, Mayıs 2021’de 1200 mW’a, Şubat 2023’te ise 2000 MW’a çıktı.

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, yatırımın 3. Fazının tamamlanmasıyla ilgili basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kalyoncu yıllık 500 milyon dolarlık ithalatı engellediklerini belirtirken, önümüzdeki dönemde Avrupa başta olmak üzere ABD ve diğer bölgelere de ihracat yapacaklarını söyledi.

Kalyon PV’nin alanında dünyanın en büyük entegre yatırımı olduğuna dikkat çeken Kalyoncu, 2020 yılından bu yana geçen kısa süre içinde artan iç ve dış talebe bağlı olarak yatırımı ciddi oranda büyüttüklerini belirtti. Aynı şekilde önümüzdeki döneme yönelik de yatırım projeksiyonlarından bahseden Cemal Kalyoncu, bu alanda Avrupa’nın en büyük fonlarından birisiyle işbirliği içinde olduklarını, önümüzdeki 10 yıl içinde toplam kapasiteyi 10 GW’a çıkarmayı öngördüklerini aktardı.

Kalyon Grup olarak yeşil dönüşüme büyük destek verdiklerini belirten Cemal Kalyoncu, bu kapsamda Konya Karapınar’da kurdukları dünyanın en büyük güneş enerjisi santrali yatırımının yıllık 2 milyon ton karbon emisyonunu önlediğini kaydetti.

“Çip konusunda Ar-Ge birimimiz çalışıyor”

Kalyoncu, Kalyon PV’nin kapasitesini 10 GW’a çıkarmayı öngördüklerini bildirdi. Çip levhaları üretimine yönelik altyapıları bulunduğunu belirten Kalyoncu, Ar-Ge biriminin bu konu üzerinde çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti. Üretimin yüzde 85 yerlilik payına sahip olduğunu dile getiren Cemal Kalyoncu, bunu daha yukarı çıkarmak için da çalıştıklarını söyledi.

Bu yatırımın 50 milyon dolar büyüklüğünde olduğunu ifade eden Kalyoncu, fabrikanın toplam yatırım büyüklüğünün ise 500 milyon dolara ulaştığı bilgisini verdi.

Fabrikada 2500 kişi çalıştığını ifade eden Kalyoncu ilk dönemlerde 600 civarında olan yabancı çalışan sayısının artık 10’a kadar düştüğünü belirtti.

Tüfekçi: Büyüme yolculuğu sürecek

Kalyon PV Genel Müdürü Ersan Tüfekçi ise 3. Faz ile birlikte fabrikanın en büyük entegre tesis unvanının pekiştiğini dile getirdi. Tüfekçi, 5 ay önce başlayan yeni yatırımı kısa sürede bitirdiklerini, yeni kapasitelerle birlikte büyüme yolculuğunun süreceğini anlattı.