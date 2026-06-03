Kalyon PV'den 812 milyon TL'lik yeni sözleşme

Kalyon Güneş Teknolojileri, yurt içindeki bir şirketle önemli büyüklükte yeni bir projeye imza attı.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, güneş enerjisi panellerinin anahtar teslim kurulumu ve devreye alınmasını kapsayan sözleşmenin toplam bedeli 812,5 milyon TL olarak belirlendi.

Projenin 2026 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.