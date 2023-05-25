KAM İnovasyon dijital biletleme hizmeti Vidipass hayata geçiyor

Tiyatrodan konsere, sinemadan fuara kitlesel aktivitelerin yanı sıra sadece iki arkadaşın kahve içme buluşması gibi bireysel aktivitelerin dahi paylaşabildiği sosyal ağ platformu Actividi’nin ardından Vidipass biletleme teknolojisinin çok yakında devreye alınacağı KAM İnovasyon Bilişim Reklamcılık A.Ş. tarafından duyuruldu.

2014’te çevrimiçi ihale platformu Netihale. com, 2015’te kurumsal yönetim sistemi Oplom.com, 2017’de dijital kartvizit ve organizasyon destek aracı Netnect, 2019’da marka bağlılık ve müşteri sadakat sistemi Jagzn, 2020’de başkalarının yazılım ve animasyon isteklerine yanıt vermek üzere geliştirilen Codeofuniverse.com ve tabii ki 2021’de aktivite paylaşım ağı Actividi mobil uygulaması da bulunuyor.

Kullanıcıların Actividi üzerinden çevrelerindeki aktiviteleri görerek, katılım bildirmeye ve navigasyonla ilişkilendirilmiş yol tarifi almaya alışmaları ile birlikte yeni ihtiyaçların ortaya çıktığını belirten Kam İnovasyon A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı S. Berkan Baykam, özellikle ücretli aktivitelerin biletleri alınmak istendiğinde kullanıcıların güvendikleri Actividi platformunun dışına çıkartılarak dijital biletleme sistemlerine yönlendirildiklerini söyledi. Kullanıcıların isteklerine önem verdiklerini vurgulayan Berkan Baykam, özellikle sanatçılardan ve organizasyon şirketlerinden elde edilen geribildirimler incelendiğinde biletleme sistemlerine aşırı yüksek komisyon ödendiğini ve bunun maliyetinin de elbette tüketiciye yansıdığını fark ettiklerini belirtti.

Baykam, geliştirdikleri Vidipass teknolojisi sayesinde biletleme hizmetlerinin maliyetini düşürmeyi başardıklarını ve elde edilen bu ekonomikliği tüketicilere yansıtmanın önünde böyle bir engelin kalmadığını vurguladı.