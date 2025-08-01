  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Kamaz yılın ilk yarısında zarar açıkladı
Takip Et

Kamaz yılın ilk yarısında zarar açıkladı

Rus kamyon üreticisi Kamaz, gelirlerdeki düşüş ve Çinli rakiplerin baskısı sonucu yılın ilk yarısında 20,8 milyar ruble zarar etti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kamaz yılın ilk yarısında zarar açıkladı
Takip Et

Kamaz tarafından yayımlanan rapora göre, şirket gelirleri yılın ilk yarısında 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 18,4 azalarak 127,6 milyar rubleye geriledi.

Rus şirket, gelirlerdeki düşüşle beraber yılın ilk yarısını 20,8 milyar ruble zararla tamamladı.

Kamaz, kötüleşen piyasa koşulları nedeniyle bazı fabrikalarında çalışma günü sayısını azaltacağını duyurmuştu.

Rusya'da Çinli üreticilerin pazara yoğun sevkiyatı nedeniyle yerli üreticilerin karlılıkları önemli oranda azaldı.

Son olarak, Rusya'da güvenliğe dair çeşitli gereklilikleri karşılamadıkları gerekçesiyle Çin yapımı Dongfeng, Foton, Faw ve Sitrak marka kamyonların satışı yasaklanmıştı.

Hisse başına 6,79 TL temettü müjdesi! Bu ay hesaplara yatacak: 9 şirket yatırımcılarını sevindirecekHisse başına 6,79 TL temettü müjdesi! Bu ay hesaplara yatacak: 9 şirket yatırımcılarını sevindirecekEkonomi

 

New York borsası son işlem gününe düşüşle başladıNew York borsası son işlem gününe düşüşle başladıBorsa Haberleri

 

Şirket Haberleri
İki teker üstünde milyarlık usulsüzlük iddiası
İki teker üstünde milyarlık usulsüzlük iddiası
Trendyol’dan e-ticarete ‘Dijital Usta’ desteği
Trendyol’dan e-ticarete ‘Dijital Usta’ desteği
Yapay zeka destekli sistemle kanserde erken teşhiste yeni dönem
Yapay zeka destekli sistemle kanserde erken teşhiste yeni dönem
Lüks giyim devi Giorgio Armani’ye taşeron işçi cezası
Lüks giyim devi Giorgio Armani’ye taşeron işçi cezası
Aras Kargo'dan stratejik hamle: "İnsan ve Kültür" dönüşümü başladı
Aras Kargo'dan stratejik hamle: "İnsan ve Kültür" dönüşümü başladı
AJet, Cenevre uçuşlarına başladı
AJet, Cenevre uçuşlarına başladı