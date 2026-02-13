Kamera tabanlı algılama teknolojileri üreten Büyütech’e 12 milyon dolar yatırım

ANKARA (EKONOMİ)

Şirketten yapılan açıklamada, 12 milyon doların üzerinde yatırım desteğiyle büyümesini sürdüren Büyütech’in, Turcorn 100 Programı’na seçilerek küresel ölçekte ölçeklenme yolunda önemli bir adım attığı bildirildi.

Açıklamada, “Safer. Future. For All.” vizyonuyla geleceğin mobilitesini şekillendiren Büyütech’in geliştirdiği kamera tabanlı ileri sürüş destek sistemlerinin (ADAS), sürücü izleme sistemleri (DMS), çevresel görüş çözümleri (SVC) ve stereo kamera teknolojileriyle, araçların çevresini güvenilir ve gerçek zamanlı biçimde algılamasını sağladığı kaydedildi. Ankara ODTÜ Teknokent’teki Ar-Ge merkezi ve Kocaeli Bilişim Vadisi’ndeki IATF 16949 sertifikalı üretim merkezi bulunan Büyütech, otomotiv ana sanayi gereksinimlerine uygun şekilde yılda 1 milyonun üzerinde akıllı kamera üretim kapasitesine sahip duruma.

“Küresel ölçekte rekabet edebilen yerli teknoloji üretmenin mümkün olduğunu gösteriyoruz”

Büyütech Kurucu Ortağı ve CEO’su Ömer Orkun Düztaş, Turcorn 100 Programı’na seçilmenin, Büyütech’in teknoloji geliştirme ve ölçeklenme yolculuğunda önemli bir kilometre taşı olduğunu bildirdi. Ar-Ge’den üretime uzanan entegre yapıya sahip olduklarına vurgu yapan Düztaş, “Küresel pazarlarda rekabet edebilen yerli algılama teknolojileri geliştiriyoruz. Bu program kapsamında elde edeceğimiz stratejik desteklerle, uluslararası büyüme hedeflerimizi daha güçlü bir şekilde hayata geçirmeyi amaçlıyoruz.” Diye konuştu.

Küresel büyüme ve teknoloji vizyonu

2011 yılında ODTÜ’lü mühendisler Ömer Orkun Düztaş ve Alparslan Işıklı tarafından kurulan Büyütech, Ar-Ge’den seri üretime uzanan entegre yapısıyla mobilite, savunma ve endüstriyel alanlarda yüksek güvenilirlik gerektiren algılama çözümleri geliştiriyor.

Düztaş, stratejik sanayi ortaklıkları ve uzun vadeli teknoloji odağıyla büyümesini sürdüren şirketin, bugüne kadar Farplas, Ford Otosan, Isuzu, Kros Otomotiv, Maxis ve APY Ventures’ın da aralarında bulunduğu güçlü bir yatırımcı ve iş ortağı ekosistemi tarafından desteklenerek, toplamda 12 milyon ABD dolarının üzerinde yatırım aldığını aktardı. Düztaş, bu yapının, Büyütech’in teknoloji geliştirme ve küresel ölçekte ölçeklenme kapasitesini güçlendirdiğini bildirdi.

Büyütech’in donanım, gömülü yapay zeka ve sistem mimarisini bütüncül bir mühendislik yaklaşımıyla ele aldığı bilgisini veren Düztaş, “Büyütech, Edge-AI tabanlı algılama çözümleri ve kamera merkezli sensör mimarileriyle ürün ve teknoloji geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. Şirketimiz, önümüzdeki dönemde mühendislik ve üretim altyapısını küresel ölçekte yaygınlaştırmayı ve Turcorn 100 Programı’nın sağladığı stratejik desteklerle uluslararası büyümesini hızlandırmayı hedefliyor." dedi.