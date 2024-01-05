Kamil Koç, 500 milyon liralık yatırımla filosunu büyütüyor

Yeni yatırım ve iş birlikleri ile filosunu büyüten, seyahat ağını genişleten, sefer ve yolcu sayısını artıran Kamil Koç, 2023’e ilişkin verilerini ve 2024 hedeflerini açıkladı.

2023’te, Cumhuriyet’in 100’üncü yılına yaraşır bir performans sergilediklerini belirten Kâmil Koç Genel Müdürü Çağatay Kepek, “Türkiye seyahat sektörünün köklü ve lider markası olarak, araç yatırımlarımız kapsamında 2023 yılında filomuza 10 adet sıfır araç kattık. Halihazırda 2 bin personelimiz dahil Kâmil Koç çatısı altında 6-7 bine ulaşan çalışanımız ve günde gerçekleştirdiğimiz bini aşkın seferle ülkemizin bu alandaki öncü markası olmaya devam ediyoruz. Filomuzda 250’ye yakın kendi özmal aracımız dahil markamız altında hizmet veren yaklaşık bin araçlık dev filomuzla, ülkemizin 72 ilindeki 357 seyahat noktasında yolcularımıza hizmet verdik. Yurt içinde son olarak, ülkemizin medeniyetler beşiği şehri Mardin ile karşılıklı seferlerimizi başlattık. Yine yıl içinde Avrupa'nın en büyük şehirler arası otobüs ağı ve pazar liderliğine sahip iş ortağımız FlixBus ile birlikte bu kıtadaki seyahat ağımıza Bulgaristan’ın Rusçuk ve Romanya’nın Köstence şehirlerini ekledik. Bu iki şehrin ile birlikte halihazırda Avrupa’da 6 noktada hizmet veriyoruz.” dedi.

“Yolcu ve safer sayısında 2022’yi geride bıraktık”

2023 yılını beklentileri doğrultusunda tamamladıklarını söyleyen Kepek, 2022’de toplamda 294 bin olan sefer sayısını 2023’te 340 bine, toplam yolcu sayısını da 15,5 milyona çıkardıklarını bildirdi.

2023 yılında yaklaşık 300 milyon kilometre yol kat ettiklerine dikkat çeken Kepek, “Diğer bir deyişle Kâmil Koç araçları, dünyanın etrafını yaklaşık 7 bin 500 kez dolaşmış ya da Venüs’e 4 kez veya Mars’a yaklaşık 3 kez gidip-gelmiş olduk.” değerlendirmesini yaptı.

“Bursa-İstanbul hattı en fazla yolcu taşıdığımız güzergâh oldu”

Yıl içinde en fazla yolcu ve sefer sayısını ise, yaklaşık bin 500 sefer ve 80 binin üzerinde yolcu ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda gerçekleştirdiklerini anlatan Kepek, “Bayramlarda yoğunluğumuzun üst seviyeye çıkarken, yıl içinde en fazla yolcu yoğunluğumuz ise büyükşehirlerimiz arasında gerçekleşti. 2023’te en fazla yolcu taşıdığımız hat 285 bin 883 yolcu ile Bursa-İstanbul oldu. Bu hattımızı sırasıyla 279 bin 324 yolcu sayısıyla Ankara-İstanbul, 133 bin 337 yolcuyla İstanbul-İzmir, 129 bin 931 Ankara-Kayseri ve 114 bin 793 yolcuyla da Ankara-Bursa güzergahları izledi.” diye konuştu.

“Bu yıl yüzde 10 büyüme hedefliyoruz”

2023’te mevcut özmal araç filolarını 10 adet yeni otobüs yatırımı ile güçlendirdiklerini kaydeden Kepek, “Bu yıl ise bu yatırımları daha da büyüterek, araç filomuzu daha da gençleştirmeyi ve yüzde 10’luk bir büyümeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda, 2023 yılında yaptığımız yaklaşık 500 milyon TL’yi aşan bir yatırımla, 2024 yılında filomuza 53 adet yeni araç katmayı planlıyoruz. 2024 yılının ilk aylarında birbiri ardına teslim alacağımız bu son model otobüslerimizle birlikte filomuzun yaş ortalamasını da 4,02’den 1,83’e düşüreceğiz. 2024’te yolcu sayımızdaki hedefimiz ise 16-17 milyon kişiye ulaşmak.” dedi.

“Yurt dışı ağımıza Gürcistan’ı katmak için çalışıyoruz”

Kâmil Koç’un bugün, ülke çapına yayılmış ulusal bir firma konumunda olduğunu belirten Kepek, devamında şunları kaydetti: “Şimdi ise, uluslararası bağlantıları olan firma yapmaya çalışıyoruz. Yurt içinde seyahat ağımıza yeni noktalar eklemek için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Bunun yanında yurt dışı ağımıza ise Gürcistan’ı katmak için çalışıyoruz. Sonrasında Almanya, Avusturya ve Ukrayna hatlarımızı da açmayı planlıyoruz. Artık yurtdışına seyahatte çok güzel aktarma biletleri satabiliyoruz. Bugün geldiğimiz noktada yol arkadaşlarımız Flixbus ile Van’dan Londra’ya, tek sistem üzerinde 4 aktarmayla gitme imkana sunabiliyoruz. 2024’te uluslararası bağı daha da genişletmek adına çalışmalarımız tüm hızıyla sürecek.”