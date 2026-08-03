Kanadalı havayolu şirketinde grev: 309 uçuş iptal edildi

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Havayolunda çalışan yaklaşık 4 bin 400 uçuş görevlisini temsil eden Kanada Kamu Çalışanları Sendikası, kabin görevlilerinin işe giriş yaptıkları andan görevlerini tamamlayıp çıkış yaptıkları ana kadar geçen sürenin ücretlendirilmesini talep ediyor.

Taraflar arasında yapılan görüşmelerden ise anlaşma çıkmadı.

309 uçuş iptal edildi

Reuters'ın haberine göre WestJet, grev hazırlıkları kapsamında pazar gecesine kadar 309 uçuşu iptal etti.

Şirket, yolcuların ve uçakların farklı noktalarda mahsur kalması riskini azaltmak amacıyla önceden iptallere başvurduğunu açıkladı.

Sendika, perşembe günü WestJet'e 72 saatlik grev bildirimi göndererek görüşmelerden sonuç alınamaması halinde iş bırakma eylemine gidileceğini duyurmuştu. Bunun ardından WestJet de işten çıkarma bildirimi yayımlamıştı.

Sendika pazar günü yaptığı açıklamada, son dakikaya kadar anlaşmaya varmak için çaba gösterdiklerini ancak şirketin teklifini yeterli bulmadıklarını bildirdi.

Sendikanın WestJet birimi başkanı Alia Hussain, daha iyi bir sözleşme talep ettiklerini belirterek müzakere masasına dönmeye hazır olduklarını söyledi.

WestJet: Teklifimiz kabul edilmedi

Kanada iç hatlar pazarının yaklaşık yüzde 30'una sahip olan WestJet, grevin başladığını doğruladı.

Cnbc-e'nin aktardığına göre şirket, grevden etkilenen yolculara para iadesi veya alternatif uçuş sağlanacağını açıkladı.

WestJet CEO'su Alexis von Hoensbroech ise sendikanın taleplerine ilişkin şirketin kapsamlı bir teklif sunduğunu belirtti.

Von Hoensbroech, teklifin uçuş öncesi ve sonrasındaki süreyi de kapsayan saatlik ücret sisteminin yanı sıra ilk yılda çift haneli ücret artışı içerdiğini ancak teklifin sendika tarafından kabul edilmediğini söyledi.

Kanada hükümetinden "anlaşma" çağrısı

Kanada'nın İş ve Aile Bakanı Patty Hajdu, grevin başlamasını hayal kırıklığı olarak nitelendirdi.

Hajdu, grev veya işten uzaklaştırmanın tarafların anlaşamayacağı anlamına gelmediğini belirterek taraflara müzakere masasında anlaşmaya varma çağrısında bulundu.

Air Canada grevinin ardından geldi

WestJet'teki grev, şirketin en büyük rakibi Air Canada'da geçen ağustosta kabin görevlilerinin gerçekleştirdiği dört günlük iş bırakma eyleminin ardından geldi.

Gelişmeler, Kanada ve ABD'deki kabin görevlilerinin, çalışanların ücretlendirilmesinde yalnızca uçuş sırasında geçen sürenin dikkate alınmasına karşı yürüttüğü daha geniş kapsamlı mücadelenin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Kanada hükümeti geçen yıl Air Canada grevini durdurmak için müdahalede bulunmuş ancak söz konusu müdahale daha sonra kabin görevlileri tarafından kabul edilmemişti.

WestJet çalışanlarını temsil eden sendika ise Kanada hükümetinin bu kez müzakere sürecine müdahale etmemesini umduğunu açıkladı.