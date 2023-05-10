Kanadalı SSR'dan Artvin madenlerine yatırım

Kanadalı madencilik şirketi SSR Mining, Türkiye'de bulunan Hod Maden altın-bakır geliştirme projesinde yüzde 40'a varan hisse satın almak için anlaşma imzaladı.

Lidya Mines ve Horizon Copper'dan sırasıyla yüzde 70 ve yüzde 30 hisse satın alan SSR Mining, kapanışta 120 milyon dolarlık peşin ödeme yapacak ve ek yüzde 30'luk bir pay elde etmek için 150 milyon dolarlık yapılandırılmış nakit ödemesi yapacak.



Projenin tamamlanmasıyla birlikte SSR Mining'in projenin yüzde 40'ına, Lidya Mines ve Horizon ise yüzde 30'ar hisseye sahip olacağı ifade ediliyor.

Proje, yıllık 80.000 altın eşdeğeri ons ve 66 milyon dolar nakit akışı sağlayacak.

SSR Mining Başkanı ve CEO'su Rod Antal, Hod Maden'in sektördeki en yüksek marjlı projelerden biri olduğunu ve SSR Mining'in beşinci üretim varlığı olarak anlamlı bir serbest nakit akışı katkısı sağlayacağını söyledi.