Kanada'nın yeni askeri denizaltılarını Alman firması TKMS inşa edecek

TKMS'den yapılan açıklamada, Kanada, Almanya ve Norveç'in oluşturduğu ortaklıkta tercih edilen tedarikçi olarak belirlenmesinin şirket tarihindeki en büyük tekil sipariş olduğu ve mevcut sipariş hacmini yüzde 50'den fazla artırmasının beklendiği belirtildi.

Proje kapsamında ilk denizaltı teslimatının 2033 yılında yapılması planlanıyor.

TKMS Üst Yöneticisi (CEO) Oliver Burkhard, konuya ilişkin değerlendirmesinde, projenin güvenilir müttefikler arasındaki uzun vadeli bir ortaklığın temeli olduğunu belirterek, TKMS tarihinin en büyük tekil siparişini üstlenmekten gurur duyduklarını bildirdi.

Burkhard, "Teslim etme sözümüzün arkasındayız. Kanada ile birlikte, güven ve ortak değerler üzerine inşa edilmiş yeni bir transatlantik koalisyon kuruyoruz. 'Kutup ülkeleri tarafından, Kutup şartları için' tasarlanan denizaltılar, Arktik bölgesinde ihtiyaç duyulan caydırıcılığı tam anlamıyla karşılayacak." ifadelerini kullandı.

Güney Koreli Hanwha Ocean elendi

Kanada Başbakanı Mark Carney de NATO’nun Ankara zirvesine hareket etmeden önce Halifax'ta yaptığı açıklamada, "Kanada kendisini savunabilmelidir. Dünya değişiyor ve Kanada da bu değişime ayak uydurmak zorundadır." dedi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz ise kararı memnuniyetle karşılayarak, projenin üç ülkeyi onlarca yıl birbirine bağlayacak stratejik bir adım olduğunu vurguladı.

Mevcut askeri teçhizatının yüzde 80'ini ABD'den alan Kanada'nın rotayı Avrupa'ya çevirmesinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci döneminin başında yaşanan gümrük vergisi krizleri ve siyasi gerilimlerin etkili olduğu belirtiliyor.

Güney Koreli rakibi Hanwha Ocean’ı geride bırakan TKMS’nin bu başarıyı elde etmesinde, ortak NATO üyeliği ve köklü ilişkilerin belirleyici olduğu da ifade ediliyor.

Hükümetler arası bir çerçevede yürütülecek ortaklık, Kanada'nın ulusal güvenliğini artırmanın yanı sıra ülkede yerli ve bağımsız bir denizaltı bakım-onarım sanayisinin kurulmasını destekleyecek.

Toplam proje maliyetinin 35 milyar dolara ulaşması bekleniyor

Denizaltıların tedarik ve servis bedelinin 20 ila 30 milyar Kanada doları (14-21 milyar ABD doları) arasında olacağı tahmin edilirken, operasyon, bakım ve modernizasyon süreçleriyle birlikte toplam proje maliyetinin 50 milyar Kanada dolarına (35 milyar ABD doları) ulaşabileceği belirtiliyor.

Projenin Kanada ekonomisine ömrü boyunca 167 milyar Kanada doları (117 milyar dolar) hacim kazandıracağı ve 650 bin kişilik istihdam oluşturacağı öngörülüyor.

Almanya ve Norveç tarafından ortak geliştirilen 72 metre uzunluğundaki dizel-elektrikli Tip 212CD denizaltıları, Kuzey Kutbu'nun zorlu buz altı şartlarında operasyon yapabilecek gelişmiş sensörlerle donatıldı.

Üretimi tamamen Almanya'daki Kiel ve Wismar tersanelerinde gerçekleştirilecek filonun tam teslimatının 2043'e kadar tamamlanması planlanıyor.