Kantar Brandz 2024’te dünyanın en değerli 5. markası McDonald’s oldu

Global markaların izlediği stratejilerle birlikte tüketiciler nezdindeki performansının ve değerinin analiz edildiği Kantar BrandZ 2024 sonuçları açıklandı. Geçen yıla göre; marka değeri yüzde 16 oranında artış göstererek 221,902 milyar dolara ulaşan McDonald's, dünyanın en değerli 5’inci markası oldu. Teknoloji devi markalarla birlikte ilk 5’te yer alan McDonald’s, 2017 yılından beri listede ilk 10 arasında bulunuyor.

Yerel lezzetlerle küresel başarı

Raporda, McDonald’s’ın kesintisiz iletişimle yerel ve ulusal kimliklere hitap eden seçenekler oluşturma stratejisinin marka değerini artırmada etkili olduğu vurgulandı. Raclette isimli İsviçre'nin en sevilen peynirlerinden birinin kullanıldığı “Raclette Burger” ile Avrupa'da başarı elde eden McDonald’s, benzer şekilde Tayland’ın favori yemeklerinden kızarmış tavuğun kullanıldığı tavuklu menü seçenekleriyle de beğeni toplamıştı. Farklı ülkelerden örnekler verilen raporda, tüketici tercihlerini yakından izlemenin ve sipariş kioskları gibi yeni nesil teknolojilerle değişen tüketici davranışlarına adapte olmanın McDonald’s’ın başarısındaki önemli faktörler olduğu kaydedildi. McDonald’s Türkiye ise, son olarak Voleyburger Menü’yü lezzetseverlere sundu. Yeni menü, şirketin 2021 yılından bu yana desteklediği Filenin Sultanları’nın tercihleriyle özel olarak hazırlandı.

“Müşterilerimize en keyifli ve en lezzetli seçenekleri sunmayı sürdüreceğiz”

Kantar Brandz 2024 Araştırması'nda elde edilen başarının, müşteri memnuniyetine verdikleri önemin bir yansıması olduğunu belirten McDonald’s Türkiye CMO’su Özdeş Dönen Artak, şunları söyledi: “Önceliğimiz müşterilerimizin damak zevklerine uygun, lezzetli, ulaşılabilir ve güvenilir seçenekler sunmak. Bunu yaparken yerli ürün kullanımına önem veriyoruz. Kullandığımız ürünlerin yüzde 98'ini Türkiye'de üretim yapan tedarikçilerden temin ediyoruz. Bu sayede, hem yerel ekonomiye katkıda bulunuyor hem de ürünlerimizin kalitesini garanti altına alıyoruz. Müşteri memnuniyetine verdiğimiz önem, ürünlerimizin kalitesi ve yerli tedarikçilerle kurduğumuz iş birlikleri, markamızın değerini daha da artırıyor. Müşterilerimize en lezzetli seçenekler ve en keyifli deneyimi sunmak için çalışmayı sürdüreceğiz."