Kantec, ‘Kelebec 4.0’ ile beyaz ette verimi artırıyor

HASAN COŞKUN / SAKARYA

Kantec Kurucu Genel Müdürü Kaan Akdoğan, TÜBİTAK’ın desteğiyle geleceğin gıda teknolojilerini geliştirmeye dair önemli bir adım attıklarını belirtti. “Gıda endüstrisi, teknolojinin hızlı dönüşümüyle birlikte yepyeni bir evreye giriyor” diyen Akdoğan, bugün Türk mühendislik şirketlerinin, özellikle makine ve robot teknolojileri alanında dünya sahnesinde daha fazla yer almaya başladığını söyledi. Akdoğan, “Sektör olarak üstlendiğimiz sorumluluk, yalnızca teknolojik çözümler sunmak değil, aynı zamanda sürdürülebilir, verimli ve hijyenik üretim modelleriyle gıda güvenliğini de desteklemek. Devletimizin sağladığı TÜBİTAK Ar-Ge destekleri, yerli ve milli teknolojilerin gelişimine önemli ivme kazandırıyor. Kelebec 4.0, bu yaklaşımın bir ürünü olarak ortaya çıktı. Yüksek hacimli üretim yapan şirketler artık geleceğe ciddi yatırımlar yapıyor ve Kantec olarak bu dönüşümde sorumluluk üstlenmekten büyük gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu.

Saatte 2.400 parça işleme kapasitesi

Kantec Ar-Ge Yöneticisi Ferhat Ülker Kelebec 4.0’ın geliştirilme süreci ve sunduğu yenilikçi özelliklere değinerek şu bilgileri verdi: “Müşterilerimizin geri bildirimlerini ve ihtiyaçlarını gözeterek yürüttüğümüz Kelebec 4.0 projesinde ‘tavuk kelebek’ ürününün işlenmesi için gereken işçilik operasyonlarının önüne geçerek verimliliğini üst seviyeye çıkarmayı hedefledik” dedi. Makinenin saatte 2 bin 400 parça işleme kapasitesine dikkat çeken Ülker, ayrıca üretim süreçlerini gerçek zamanlı izlenebildiğini kaydetti.

■ “Teknik çözüm değil inovasyon"

Ferhat Ülker, “Entegre veri raporlama, yatırımcıların operasyonel verimliliklerini artırmasına ve süreçlerini daha etkili bir şekilde yönetmelerine olanak tanıyor. ‘Çıtır pirzola’ olarak adlandırılan yeni ürün, tüketiciler için lezzetli bir atıştırmalık alternatifi oluşturuyor. Kelebec 4.0, yalnızca teknik bir çözüm değil; aynı zamanda global pazarda yeni bir bakış açısı kazandırmayı hedefleyen bir inovasyon” diye konuştu.