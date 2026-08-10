Kapeks Kimya halka arz geliriyle büyümeye hazırlanıyor

ANKARA (EKONOMİ)

Maden, altyapı projeleri gibi sivil alanlarda kullanılan patlayıcıları ve bazı sistemlerini üreten Kapeks Kimya, halka arz için 12-14 Ağustos günleri arasında talep toplayacak.

Halka arz süreci, Ziraat Yatırım, Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası (TSKB) liderliğinde, Yatırım Finansman Menkul Değerler eş liderliğinde yürütülüyor.

Halka arzda pay başına 94 lira sabit fiyat belirlendi ve şirket ortaklarının 1 yıl ortak satışı yapmayacağı, 15 gün süreyle de Ziraat Yatırım’ın fiyat kontrolü yapacağı kaydedildi. 15,1 milyon nominal değerli payların satışının sonunda 2 milyar 359 milyon TL tutara erişilmesi ve halka açıklık oranının yüzde 20,06 olması planlandı.

Halka arz sermaye artırımı yoluyla yapılıyor

Halka arz öncesi Ankara’da şirket yöneticileri ve aracılık yapan kuruluşlar bir basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında konuşan KAPEKS Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kaya, yaklaşık 30 yıllık deneyime sahip olduklarını belirterek, insan kaynağı yanında, teknolojiye de yatırım yaptıklarını belirterek, halka arzı büyüme stratejilerinin bir unsuru olarak gördüklerini, elde edilen kaynağın yatırım ve büyümeye yönlendirileceğini kaydetti.

Şirketten verilen bilgiye göre, halka arz gelirlerinin tamamı şirkete konulacak ve gelirin yüzde 40-50’si yeni üretim tesisi, yatırım fırsatları ve mevcut tesislerin iyileştirmesinde kullanacak. Diğer yüzde 50 ya da 60’ı, hammadde tedariki ve işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanılacak.

Basın toplantısında konuşan İcra Kurulu Başkanı Özkan Düzgün de mevcut üretim tesislerinin üretimine devam ettiğini, Liberya ve Özbekistan’daki yatırımları ile bölge ülkelerine de satış yapmayı planladıklarını vurgularken, Manisa’da büyük bir araziye sahip olduklarını, savunma sanayiinde fırsat bulurlarsa bu alanda da üretime başlayacaklarını kaydetti.

Sivil alanda faaliyet gösteren bir üretici olduklarının altını çizen Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kaya da yakın zamanda yaptıkları askeri bir teknolojinin sivil kullanımı sürecindeki girişimleriyle, şirketin askeri güvenlik lisanslarına da sahip hale geldiğini belirtti. İcra Kurulu Başkanı Özkan, yurt dışında 15’ten fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini ve hali hazırda satışların yüzde 15-16’sının ihracattan oluştuğunu kaydetti. Basın toplantısında daha önce ithal olan şok tüp üretim hattında kapasite arttırdığı da açıklandı.

Basın toplantısında, TSKB Sermaye Piyasaları Müdürü Aydın Ünüvar da “uzun süredir net nakit pozisyonunda olan bir şirketin halka arzına” rastlamadığını belirtti. Ziraat Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Harun Dereli de bir soru üzerine, genel görünümdeki durum yerine yatırımcıların şirketlere odaklanarak karar vermesi gereken bir dönem yaşandığını kaydetti.