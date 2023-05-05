“Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması, büyük bir potansiyeli ortaya çıkaracak”

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Türkiye arasındaki Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması’nın (CEPA), Türkiye'nin küresel ticaret merkezi olarak sahip olduğu potansiyeli ortaya çıkarması bekliyor.

BAE yetkililerinin tahminlerine göre, anlaşmanın Türkiye ve BAE arasındaki ticareti gelecek beş yıl içinde 40 milyar dolara yükseltmesi bekleniyor. Anlaşma’nın, tarımsal teknoloji, gıda güvenliği ve temiz enerji gibi endüstrileri de kapsayacağı ve inşaat ve gayrimenkul projelerindeki devam eden iş birliğini kolaylaştıracağı öngörülüyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan DP World Avrupa Bölge CEO’su Rashid Abdulla, şunları kaydetti: "BAE ve Türkiye arasındaki Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması, işletmelerin yeni fırsatları keşfetmesi ve daha güçlü ortaklıklar kurması, operasyonları genişletmesi, maliyetleri azaltması ve yeni pazarlara girmesi için geniş kapsamlı bir çerçeve ve güçlü bir potansiyel sağlıyor. Anlaşmanın gündeme geldiği 2019 yılında Türkiye, 9 milyar dolara yakın ikili ticaret değeriyle BAE'nin en büyük 10. ticaret ortağıydı. Bu rakam 2022'de 18,9 milyar dolara ulaştı. Bugün Türkiye, BAE'nin petrol dışı ürünlerde altıncı büyük ticaret ortağı konumunda bulunuyor. İki ülkenin karşılıklı taşıdığı bu potansiyel, beklentilerin de gerçekleşme olasılığının güçlü olduğunu gösteriyor. Teknoloji ve yenilikleri kullanarak, daha verimli ve devamlılığı olan tedarik zincirleri oluşturabiliriz, maliyetleri azaltabilir ve büyümeyi hızlandırabiliriz. Bu sadece BAE ve Türkiye'deki işletmelere fayda sağlamayacak, aynı zamanda Avrupa genelinde olumlu etkiler yaratacaktır. Türkiye'deki ortaklarımızla iş birliğimize devam ederek, büyük potansiyelini açığa çıkarmak için çalışmaya devam ediyoruz.”

DP World Yarımca CEO'su Kris Adams ise, “Avrupa bölgesinde teknolojik açıdan en gelişmiş tesislerden biri olan Yarımca terminalimiz aynı zamanda Asya, Avrupa ve Afrika'yı birleştiren ticaret koridorunun da ayrılmaz bir parçasıdır. DP World, Türkiye'deki ekonomik büyümeyi destekleme ve daha güçlü ortaklıklar kurma konusundaki kararlılığını sürdürüyor. Bu nedenle, dünya genelinde ticaretin sorunsuz şekilde devamlığını sağlayan bu gibi anlaşmaları memnuniyetle karşılıyoruz.” dedi.