Kış lastiğinde doğru seçim can güvenliği için önemli

Kış mevsimi yaklaşırken, araç sahiplerinin güvenli bir sürüş için kış lastiklerine geçme zamanı geldi. Ancak bu geçiş süreci, iş yoğunluğu, doğru lastik seçimi ya da montaj gibi konular nedeniyle birçok sürücü için zahmetli bir hale gelebiliyor.

7 derecenin altına dikkat!

Soğuk hava, kaygan yollar, kış koşullarına uygun olmayan lastikler. Trafik güvenliği için büyük bir risk oluşturan bu faktörler, kış lastikleriyle güvenli hale geliyor. Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte, uzmanlar sürücüleri 7 derecenin altındaki hava sıcaklıklarında kış lastiği kullanımı konusunda uyarıyor. Kış lastiklerinin özel kılcal desenleri ve özel hamur yapısının, soğuk, buzlu ve karlı hava koşullarında yola daha iyi tutunma sağladığı belirtiliyor. Sürücüler için sadece kar yağışını beklemek büyük bir risk teşkil ederken, 7 derecenin altına düşen sıcaklıklarda yaz lastiklerinin yeterli performansı gösteremediğine dikkat çekiliyor.

Ahmet Erkan: Müşteri güvenliği bizde ön planda

Kış lastiğinin çok önemli olduğunu belirten ve mevsimsel lastik seçiminde rehberlik sunduklarını belirten Lastikcim.com Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Ahmet Erkan, “Değişen iklim koşulları ve araç segmentleri, kış lastiklerine olan ihtiyacı her zamankinden daha fazla artırıyor. İdeal yol tutuşunun ve performansın sağlanabilmesi için hava koşullarını dikkate alarak mevsiminde en uygun lastiği seçmek son derece önemli. Lastikcim.com olarak, müşterilerimize en kapsamlı ürün seçeneklerini sunarken, onların güvenliğini en üst düzeyde tutmayı hedefliyoruz. Uçtan uca dijitalleşen, eşsiz ve hızlı müşteri memnuniyeti hizmetlerine öncelik vererek, doğru lastik seçimi konusunda rehberlik sunuyor ve kapsamlı hizmetlerimizle sektördeki liderliğimizi sürdürmeyi amaçlıyoruz. Amacımız, her sürücünün zorlu kış koşullarında güvenle yola çıkmasını sağlamak ve aracına en uygun lastikle yakıt tasarrufu sağlayarak hem ekonomiye hem de sürdürülebilirliğe katkıda bulunmaktır. Hem kendi güvenliğiniz hem de aracınızın emniyeti için kış lastiğine geçişi ertelemeyin, asla ihmal etmeyin” diye konuştu.

1 Aralık öncesi kış lastiğinizi seçin

Bu yıl da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, kış lastiği takmayan ticari araçlara ciddi cezalar uygulayacak. Bireysel sürücüler için tavsiye edilen kış lastiği kullanımı, güvenli bir sürüş deneyimi için olmazsa olmazlardan. Lastikcim.com, sürücüleri hem cezadan kurtaracak hem de soğuk günlerde güvenli yollara çıkaracak kış lastiği seçenekleri ve kolay montaj hizmetleriyle hazır. Şimdi tek tıkla Lastikcim.com’a girin, kış koşullarına güvenle hazırlanın!

Geniş montaj ağı ile türkiye’nin her köşesinde güvenli sürüş mümkün

Lastikcim.com, sürücülere 81 ilde 500’den fazla montaj noktası sunarak büyük bir kolaylık sağlıyor. Böylece, kullanıcılar diledikleri noktadan lastiklerini hızlı ve güvenli bir şekilde değiştirebiliyor. Üstelik montaj noktalarının profesyonel hizmetleri sayesinde, lastiklerin doğru ve güvenli şekilde takıldığından emin olunabiliyor. Lastikcim.com’un geniş ağı, yoğun şehir yaşamından uzak kırsal bölgelere kadar her yerde sürücülerin yanında.