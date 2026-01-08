Kar yağışları Trendyol’da kış sporlarına hazırlığı hareketlendirdi

Kar yağışlarının başlamasıyla birlikte kış sporlarına ilgi artarken, Trendyol geniş ürün yelpazesiyle kullanıcılarının tüm ihtiyaçlarına tek noktadan çözüm sunuyor. E-ticaret platformunun satış verileri, bu dönemde kış sporlarına yönelik ürünlere olan ilginin alışveriş tercihlerine de belirgin şekilde yansıdığını ortaya koyuyor.

Kış sporlarına artan ilgi, ekipman talebini yükseltiyor

E-ticaret platformunda kayak ve snowboard ürün grubunda satışlar ivme kazanırken; kızak, kayak gözlüğü, kayak eldiveni ile kayak ve snowboard ekipmanları en çok tercih edilen ürünler arasında yer alıyor. Özellikle kızaklara olan ilginin bu sezon daha da güçlendiği, kürek tasarımlı kar kızağında satışların geçen yıla kıyasla 10 katın üzerine çıktığı görülüyor. Kask ve benzeri koruyucu ürün gruplarında da artış sürerken, kayak gözlüğü sezon boyunca en çok satılan ürünler arasında öne çıkıyor.

Soğuk hava koşullarına uygun ürünlere ilgi artıyor

Kış sporlarına hazırlık sürecinde yalnızca ekipmanlar değil, soğuk hava koşullarına uygun giyim ve ayakkabı ürünleri de yoğun ilgi görüyor. Sıcak ve konforlu kalmaya yardımcı ürünler ön plana çıkarken; termal içlikler, softshell ve polar ürünler ile outdoor ayakkabılar bu dönemde daha sık tercih edilen ürün grupları arasında yer alıyor.

Spor & Outdoor kategorisine olan talep büyük şehirlerde geçen yıla kıyasla artmaya devam ederken Muş, Giresun, Nevşehir, Bayburt ve Zonguldak yüzde 40’a varan artışla öne çıkıyor. Bu tablo, kış sporlarına olan ilginin ülke genelinde giderek yaygınlaştığını ortaya koyuyor.