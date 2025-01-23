Karabekir Metalürji, ikincil alüminyum ile kalıplık malzeme üretiyor

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

2010 yılında Konya’da kurulan Karabekir Metalürji, otomotiv sektöründe kullanılan alüminyum yedek parçaların ısıl işlemleriyle, üretilen alüminyum yedek parçaların sertleştirme, gerilimini alma ve tavlama işlemlerini gerçekleştiriyor.

Firmanın faaliyetleri ile ilgili EKONOMİ Gazetesi’ne bilgiler veren Karabekir Metalürji Üretim Müdürü Yavuz Dedeoğlu, “2016 yılında ülkemizde o zamana kadar hiç denenmemiş bir projeyi hayata geçirmiş ve ikincil alüminyum kullanarak kendi imkânlarıyla ilk alüminyum kütük (slab) dökümünü gerçekleştirdik. Karabekir Metalürji olarak bugün, kendi ürettiğimiz kütüklerden müşterilerimizin talebi doğrultusunda istenilen ebatlarda kesim yapmakta ve ülkemizin birçok şehrine sevkiyat gerçekleştiriyoruz. Hitap ettiğimiz kesimler daha çok makine model imalatçıları, şişirme kalıpçıları ile plastik enjeksiyon ve termoform kalıp üreticileri olup, belli ebatlara kadar olan parçalara ısıl işlem uygulayarak daha sert malzeme talep eden müşterilerimize de hizmet vermekteyiz” dedi.

“Düşük maliyetle kaliteli üretim yapabilen firmalar öne çıkacak”

Alüminyumun kullanım alanlarını ve popülaritesinin giderek arttığını belirten Dedeoğlu, “Yeni dönemde bu durum kendisini alüminyumun geri dönüştürülmesi ve kazanımında da göstermektedir. Güncel üretim teknolojileri ile birlikte ikincil alüminyumdan kalıplık malzeme üretimi hem daha az maliyet hem de çevre duyarlılığı açısından artarak tercih edilmektedir. Ülkemizde önümüzdeki yıllarda özellikle kalıplık alüminyum malzeme üretiminde hurda kullanarak düşük maliyetli ve aynı zamanda kaliteli üretim yapabilen firmaların öne çıkacağı görünmektedir. Firmamız bu hususu üretime ilk başladığı yıldan bu yana dikkate almış, hurda malzemenin geri dönüşümünü hem en ekonomik şekilde sağlayacak hem de ergitme sırasında ortaya çıkan malzemenin kalitesini bozucu gaz ve katışıkları engelleyecek yeni teknolojileri takip etmiştir” şeklinde konuştu.

“Müşteri taleplerini daha hızlı yerine getireceğiz”

Yavuz Dedeoğlu, “Firmamız gerek tecrübesini gerek makine teçhizat donanımını arttırarak sayıları her geçen gün artan müşterilerinin taleplerini hızlı bir şekilde yerine getirmeye kararlıdır. Geçtiğimiz dönemde potalı ergitme fırın sayımızı arttırdık. Ürettiğimiz büyük kütükleri homojenleştirme işlemine tabi tuttuğumuz fırınımıza bir yenisini ekledik. İlaveten, geri dönüşüm kapsamında döner ergitme ocağımızı faaliyete geçirdik. Ayrıca, üretimini yaptığımız alüminyum kütükleri daha hızlı ve hassas şekilde kesmek için mevcut makine parkurumuza iki adet kesim makinesi daha ekledik. Böylelikle müşterilerimize kesintisiz hizmet sunmayı ve istedikleri ölçülerde kesim yapmayı planlıyoruz” dedi

Geçmiş döneme yönelik değerlendirmelerde bulunan Yavuz Dedeoğlu şunları söyledi: “Geçtiğimiz dönemde yüksek enflasyon nedeniyle artan girdi maliyetlerini müşterilerimize yansıtmamak için büyük çaba harcadık. Bizi gerçekten zorlayan bu durum karşısında, verimliliğimizi arttıracak bazı adımlar atarak, ikincil alüminyum kullanımımızın da avantajıyla düşük denebilecek fiyatlarla satış yapmayı sürdürdük. Hızla artan girdi maliyetlerine tahsilat sıkıntısı ve nakde ulaşmadaki zorlukların da eklenmesi yıpratıcı olsa da makul bir kar payı ile satış yaptığımızın farkında olan müşterilerimizin destek ve anlayışıyla 2024 yılını beklentinin aksine pozitif şekilde kapattık. Üretim kapasitemizi, personel sayımızı ve ciromuzu arttırmayı başardık.”