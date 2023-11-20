Karaca, İngiltere’de ikinci mağazasını açtı

Türkiye’den sonra global pazarda büyüme yolculuğuna devam eden Karaca, ev ve yaşam kategorisinde ihtiyaç duyulan birçok ürünü ve sofra kültürünü yurt dışında da paylaşıyor.

Marka, Londra’nın en büyük alışveriş merkezlerinden Westfield London’da ikinci mağazasını hizmete aldı. 385 metrekare alana sahip Westfield London mağazasında; sofra, mutfak, küçük ev aletleri, aksesuar gibi tüm ev ve yaşam ihtiyaçlarına yönelik ürünlerin yanı sıra, İngilizlerin yerel beklentilerini karşılayan dünyaca ünlü markaların tasarım ürünlerine de yer veren marka, yurt dışı mağaza yatırımlarına devam edecek.

Bugün 48 ülkede, 305 mağaza, 2 binin üzerinde satış noktası, 28 bini aşkın ürünüyle hizmet verdiklerini belirten Karaca İngiltere Ülke Direktörü Cihangir Çetintırnak, “Karaca Grup olarak Avrupa başta olmak üzere, Amerika ve dünyada kategorimizin ilk 3 markasından biri olmak 2030 vizyonumuzun başında geliyor. Bu doğrultuda, İngiltere 2030 vizyonumuza ulaşma konusunda bizim için önemli bir mihenk taşı. Konseptimiz ve yüksek kaliteli tasarım ürünlerimizle İngiltere pazarında kısa sürede en büyük oyunculardan biri olma hedefimiz var. Islington Square’de açtığımız ilk mağazamız ve markamızın İngiltere e-ticaret pazarındaki başarısından sonra Avrupa’nın en önemli lokasyonunda yer alan Westfield London’da ikinci mağazamızı açtık. Bundan sonra da marka olarak en önemli lokasyonlarda mağaza sayımızı artırarak, hızlı ve kontrollü bir şekilde hedef pazarlarda yer alarak, global pazarda gücümüzü artıracağız.” dedi.